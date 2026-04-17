INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri de pe raza a şapte judeţe, până la miezul nopţii

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2026, 11:39





Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de inundaţii şi depăşiri ale Cotelor de atenţie, valabilă până la miezul nopţii pe râuri din şapte judeţe.

Conform prognozei de specialitate, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, între orele 15:00 – 00:00, se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Caşin (judeţele: Covasna şi Braşov), Bârsa (afluent al râului Olt) – judeţul Braşov, Râul Doamnei – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Argeş), Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova), Buzău – bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu – amonte S.H. Măgura (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova) şi Putna – bazin amonte S.H. Colacu (judeţul Vrancea).

Hidrologii menţionează că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Braşov, Covasna şi Vrancea. AGERPRES/FOTO hidro.ro