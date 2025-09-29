Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%

Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%

Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 07:22

IRCC, Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor, va creşte de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când a fost introdus, în urmă cu şase ani.

În prezent, acesta este de 5,55 de procente. Ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă, calculate pe baza acestui indice, vor creşte cu aproximativ 5%.

Pentru un credit în valoare de 300.000 de lei, pe 30 de ani, rata va creşte cu aproximativ 100 de lei.

Indicele Robor este în prezent de 6,52% şi continuă să fie mai mare decât IRCC, împrumuturile luate pe baza Robor fiind în continuare mai scumpe.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 06:14

Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie

Proiectul de rectificare bugetară – primul din acest an – va fi publicat luni în consultare publică, după noi discuţii în coaliţia...

Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie
Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne
Naţional duminică, 28 septembrie 2025, 08:16

Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul...

Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne
Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova
Naţional duminică, 28 septembrie 2025, 06:55

Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

În Republica Moldova au loc duminică alegeri parlamentare. În România, cetățenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secții...

Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova
Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână
Naţional duminică, 28 septembrie 2025, 06:30

Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână

Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână, și au solicitat informații prin intermediul...

Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână
Naţional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 16:52

(AUDIO) Ministrul Sănătății anunță demiteri la Spitalului de Copii „Sfânta Maria” și la DSP Iași

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a cerut schimbarea din funcţie a managerului Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din...

(AUDIO) Ministrul Sănătății anunță demiteri la Spitalului de Copii „Sfânta Maria” și la DSP Iași
Naţional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 09:45

Proiectul de rectificare bugetară va fi lansat luni în consultare publică

Proiectul de rectificare bugetară, primul din acest an, va fi lansat luni în consultare publică, urmând că adoptarea acestuia să aibă loc la...

Proiectul de rectificare bugetară va fi lansat luni în consultare publică
Naţional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 08:52

Mai multe anchete sunt în desfăşurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi după ce şase copii au murit la secţia de terapie intensivă

Mai multe anchete sunt în desfăşurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi în legătură cu un posibil focar de infecţie...

Mai multe anchete sunt în desfăşurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi după ce şase copii au murit la secţia de terapie intensivă
Naţional sâmbătă, 27 septembrie 2025, 08:40

Alexandru Rogobete: Raportările în cazul Spitalului pentru copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi au fost tardive şi vor urma măsuri ferme

Raportările în cazul Spitalului pentru copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi au fost ‘tardive’ şi vor urma măsuri...

Alexandru Rogobete: Raportările în cazul Spitalului pentru copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi au fost tardive şi vor urma măsuri ferme