Începe o nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, în perioada 6-13 martie

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 12:15

O nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis începe săptămâna viitoare, anunţă Ministerul Finanţelor.

În perioada 6-13 martie, românii pot investi economiile în lei cu dobânzi de până la 7,10% pe an sau un euro, cu un randament maxim de 6%.

Cea mai atractivă ofertă rămâne cea dedicată donatorilor de sânge, care beneficiază de o dobândă specială de 6,90% pentru scadenţa la doi ani şi un prag minim de subscriere redus la doar 500 de lei.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. (Rador/ FOTO Ministerul Finanțelor)