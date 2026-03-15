Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » În Orientul Mijlociu au avut loc noi atacuri

În Orientul Mijlociu au avut loc noi atacuri

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 martie 2026, 11:18

Noi atacuri au lovit Orientul Mijlociu duminică, în timp ce preşedintele Donald Trump a cerut ţărilor să trimită nave de război pentru a ajuta SUA să securizeze Strâmtoarea Ormuz.

resa de stat a relatat că „mai multe puncte” din oraşul iranian Isfahan au fost vizate de rachete.

Un videoclip geolocalizat de CNN a arătat fum dens deasupra oraşului, dar nu era clar ce l-a provocat. O persoană a fost ucisă după ce o clădire rezidenţială din Liban a fost vizată.

De asemenea, în mai multe locaţii din centrul Israelului au căzut proiectile, în timp ce statele din Golf au raportat că au respins atacuri pe teritoriul lor.

Donald Trump a declarat că „sperăm că China, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi altele” vor trimite nave în regiune pentru a ajuta SUA să securizeze Strâmtoarea Ormuz.

Coreea de Sud a transmis că va lua o decizie după „o analiză atentă”.

În Japonia, un oficial guvernamental a declarat că orice decizie de a trimite nave navale în Orientul Mijlociu pentru a escorta nave comerciale s-ar confrunta cu „obstacole mari”.

În răspunsuri separate către CNN, nici China, nici Regatul Unit nu au confirmat participarea la un astfel de plan. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

Etichete:
Israelul a emis un nou avertisment de evacuare în Liban
Internaţional joi, 12 martie 2026, 10:38

Israelul a emis un nou avertisment de evacuare în Liban

Israelul a emis un avertisment urgent pentru locuitorii din Qasr Naba, în regiunea Baalbek din Liban, cerându-le să evacueze zona. Purtătorul de...

Atacuri iraniene raportate în Irak, Bahrain şi Oman
Internaţional joi, 12 martie 2026, 10:10

Atacuri iraniene raportate în Irak, Bahrain şi Oman

Atacurile iraniene continue au provocat incendii în regiune. Două petroliere au fost cuprinse de flăcări în apropierea portului Basra din sudul...

Este anunţată o grevă naţională în Belgia
Internaţional joi, 12 martie 2026, 10:01

Este anunţată o grevă naţională în Belgia

Este anunţată o grevă naţională în Belgia, unde vor fi perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar şi rutier. Ministerul...

400 de milioane de barili de petrol vor ajunge în curând pe piaţa mondială, potrivit deciziei luate în cadrul G7
Internaţional joi, 12 martie 2026, 06:21

400 de milioane de barili de petrol vor ajunge în curând pe piaţa mondială, potrivit deciziei luate în cadrul G7

Preţul barilului de petrol fluctuează în jurul valorii de 100 de dolari, iar pieţele financiare aşteaptă deblocarea din rezervele strategice...

Internaţional miercuri, 11 martie 2026, 11:27

Ucraina: Doi morţi şi cinci răniţi la Harkov, într-o lovitură a unei drone ruseşti

O dronă rusă a lovit miercuri o firmă privată în al doilea cel mai mare oraş din Ucraina, Harkov, provocând moartea a doi oameni şi rănirea...

Internaţional miercuri, 11 martie 2026, 10:30

În a 12-a zi de război,Iranul lansează cel mai dur atac al său, în timp ce preţurile petrolului continuă să scadă

Iranul a declarat că a lansat cel mai ‘dur şi mai devastator’ val de atacuri de la începutul războiului în primele ore ale zilei de...

Internaţional miercuri, 11 martie 2026, 07:08

Pieţele motorinei, grav afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, ameninţă cu o încetinire economică globală

Preţurile în creştere ale motorinei ameninţă să încetinească activitatea economică globală, deoarece războiul din Orientul Mijlociu pune...

Internaţional marți, 10 martie 2026, 08:10

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât la 93 de dolari barilul

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât în acestă dimineaţă la 93 de dolari barilul, după ce ieri urcase la 119 dolari,...

