În Orientul Mijlociu au avut loc noi atacuri

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 martie 2026, 11:18

Noi atacuri au lovit Orientul Mijlociu duminică, în timp ce preşedintele Donald Trump a cerut ţărilor să trimită nave de război pentru a ajuta SUA să securizeze Strâmtoarea Ormuz.

resa de stat a relatat că „mai multe puncte” din oraşul iranian Isfahan au fost vizate de rachete.

Un videoclip geolocalizat de CNN a arătat fum dens deasupra oraşului, dar nu era clar ce l-a provocat. O persoană a fost ucisă după ce o clădire rezidenţială din Liban a fost vizată.

De asemenea, în mai multe locaţii din centrul Israelului au căzut proiectile, în timp ce statele din Golf au raportat că au respins atacuri pe teritoriul lor.

Donald Trump a declarat că „sperăm că China, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi altele” vor trimite nave în regiune pentru a ajuta SUA să securizeze Strâmtoarea Ormuz.

Coreea de Sud a transmis că va lua o decizie după „o analiză atentă”.

În Japonia, un oficial guvernamental a declarat că orice decizie de a trimite nave navale în Orientul Mijlociu pentru a escorta nave comerciale s-ar confrunta cu „obstacole mari”.

În răspunsuri separate către CNN, nici China, nici Regatul Unit nu au confirmat participarea la un astfel de plan. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)