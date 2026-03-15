Prima pagină » Știri » Prim plan »  În Franţa începe primul tur al alegerilor locale

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 martie 2026, 09:26

Primul tur al alegerilor locale are loc în Franţa duminică, primarii fiind aleşi în 35.000 de comune din întreaga ţară.

Rezultatele vor servi drept barometru înaintea alegerilor prezidenţiale de anul viitor.

În ultimii ani, la Paris, stânga a făcut unele schimbări importante şi în general populare în peisajul oraşului, restrângând spaţiul pentru şoferi şi promovând ciclismul. Dar socialiştii se confruntă astăzi cu o provocare dură din partea dreptei, al cărei candidat, Rachida Dati, este un fost ministru al culturii bine cunoscut.

În capitală, ca şi în alte locuri, multe vor depinde de alianţele care ar putea sau nu să se formeze între cele două tururi între principalii candidaţi şi alţi actori, adesea din extrema dreaptă sau extrema stângă. Adunarea Naţională a lui Marine Le Pen, care are un avans puternic în sondajele de opinie la nivel naţional, în mod tradiţional se descurcă slab în alegerile locale, dar are în vedere mai multe posibile trofee, inclusiv oraşele sudice Marsilia şi Toulon. (Rador/ FOTO AI)

