Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor

Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor

Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 06:20

Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan.

El a explicat, la Digi 24, că acest lucru se va întâmpla datorită unităţilor de stocare a energiei fotovoltaice.

‘Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ţine competitivitatea marilor noastre firme. Dacă eşti în competiţie pe piaţa europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai eşti competitiv’, a precizat prim-ministrul.

El a criticat întârzierea finalizării centralei de la Iernut, menţionând că, din cauza ‘incapacităţii administrative’, proiectul nu a fost realizat deocamdată, deşi necesita doar doi – trei ani.

‘Sâmbătă, fără publicitate, m-am dus lângă Târgu Mureş, la Iernut. La Iernut avem un proiect din 2016 şi nu suntem în stare să terminăm un grup mare pe gaz – de 10 ani suntem în această situaţie. Mai avem ceva să terminăm, câteva procente, probabil că 5% din toată lucrarea, dar suntem în situaţia în care am reziliat până acum – e a doua oară că reziliem contractul cu firma – şi datorită unei incapacităţi administrative stai 10 ani după o centrală pe care alţii o fac în doi – trei ani de zile. Deci, primul lucru care trebuie să îl facem, şi îl facem, este să investim în centrale de producţie pe gaz, pentru că avem gaz în România’, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, o altă greşeală a constat în faptul că hidrocentralele realizate în proporţie de peste 70% nu au fost finalizate, din ‘diferite motive’ de mediu.

‘Trebuie să ne terminăm hidrocentralele. Un alt lucru greşit pe care l-am făcut este că, pe diferite motive de mediu, am lungit foarte mult finalizarea hidrocentralelor, care sunt începute de 30 de ani, de 20 de ani, şi sunt, cea mai mare parte, într-o proporţie de peste 70% realizate’, a spus el.

Bolojan a menţionat că sistemul energetic actual este diferit de cel de acum 40 – 50 de ani, când termocentrale sau hidrocentrale produceau energie în mod relativ constant.

În România au fost închise o parte dintre centrale, care erau uzate şi poluatoare. Însă, din cauză că au întârziat proiectele de înlocuire a acestor unităţi, România nu are suficientă capacitate de producţie, a explicat premierul.

‘Acum, prin extinderea sistemelor fotovoltaice, prin eolienele care au fost montate în România, avem un mix de energie care înseamnă că, de exemplu, în orele de prânz avem o supraproducţie de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care practic o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacităţi energetice, avem o cerere mare de curent scump, pe care îl importăm. Totdeauna seara importurile de energie sunt foarte scumpe. Toată lumea are un deficit de energie seara, iar atunci când se face un preţ mediu al energiei, suntem în situaţia în care preţul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât în celelalte ţări din această parte de Europa sau chiar din Europa de Vest’, a declarat Ilie Bolojan. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani
Naţional marți, 30 septembrie 2025, 03:25

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate de preşedintele Nicuşor Dan. Modificarea adusă...

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani
Senat: Doar bolnavii oncologici își vor putea lua pensia privată într-o singură tranșă
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 15:16

Senat: Doar bolnavii oncologici își vor putea lua pensia privată într-o singură tranșă

UPDATE – În timpul dezbaterilor din Comisia pentru buget – finanţe a Senatului, reprezentanții opoziției au susținut că este...

Senat: Doar bolnavii oncologici își vor putea lua pensia privată într-o singură tranșă
Incendiu hotel/ Prahova: A fost găsită a doua victimă carbonizată
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 09:37

Incendiu hotel/ Prahova: A fost găsită a doua victimă carbonizată

UPDATE – Incendiul izbucnit, luni, la un hotel din localitatea Tătărani, în urma căruia două femei au murit, a pornit, cel mai probabil,...

Incendiu hotel/ Prahova: A fost găsită a doua victimă carbonizată
Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 07:22

Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%

IRCC, Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor, va creşte de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când a fost introdus,...

Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 06:21

Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță proteste la începutul anului universitar

Studenții se pregătesc pentru un nou an universitar și să iasă în stradă. Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță pentru...

Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță proteste la începutul anului universitar
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 06:14

Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie

Proiectul de rectificare bugetară – primul din acest an – va fi publicat luni în consultare publică, după noi discuţii în coaliţia...

Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie
Naţional duminică, 28 septembrie 2025, 08:16

Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul...

Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne
Naţional duminică, 28 septembrie 2025, 06:55

Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

În Republica Moldova au loc duminică alegeri parlamentare. În România, cetățenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secții...

Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova