Iașul devine epicentrul sculpturii românești contemporane: Luna Sculptorilor Români celebrează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși

În perioada 19 februarie – 19 martie 2026, Ateneul Național din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, vă invită la cea de-a VI-a ediție a „Lunii Sculptorilor Români”. Desfășurat, începând cu acest an, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, proiectul primește validare culturală, fiind recunoscut drept cel mai important eveniment dedicat sculpturii din România.

Programul din 2026 este unul cu totul special, fiind conceput sub egida celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui artist Constantin Brâncuși, fapt ce a dus la extinderea manifestărilor la nivel național și internațional, în colaborare cu numeroase instituții partenere. Astfel, Luna Sculptorilor Români va cuprinde întreaga țară prin expoziții organizate nu doar în Iași, ci și în Tg. Jiu, Constanța, Alba Iulia, Bârlad și Chișinău.

Ediția curentă pregătește un maraton cultural impresionant, ce include 34 de expoziții și evenimente conexe. Inima orașului Iași va fi transformată într-un muzeu în aer liber, zeci de sculpturi monumentale urmând a fi expuse pe principalele artere pietonale, dar și în spații precum Primăria Iași, Muzeul Mitropolitan, Casa Muzeelor, Muzeul N. Gane, Grădina Palas, Campus Palas, Aeroportul Internațional Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sau Universitatea ”Gh. Asachi”. Printre invitații speciali care vor expune cele mai noi creații se numără artiști iconici precum Mircea Roman, Aurel Vlad, Marian Zidaru, sau Mircea Cantor. Un punct de atracție major îl va constitui Palatul Culturii, care va găzdui o expoziție centrală dedicată lui Vasile Gorduz, figură emblematică a sculpturii contemporane. La Muzeul Unirii va fi omagiat Iftimie Bârleanu , alături de o expoziție specială dedicată lui Ion Vlad , curatoriată de Alexandru Chituță de la Muzeul Brukenthal din Sibiu. De asemenea, în același cadru, vor fi inaugurate expoziția personală a lui Ioan Pop-Vereta și expoziția ”Sculptura din depozit ”, realizată în parteneriat cu Muzeul de Artă Constanța.

Ana Maria Negară va expune la Galeria Pallady, sculptura feminină fiind celebrată în cadrul expoziției A La Femme , curatoriată de Maria Bilașevschi, la Galeria ”Octav Băncilă” . Ioan Răducea , alături de numeroase expoziții pregătite în cadrul LSR, va deschide expoziția lui Pavel Obreja de la Palatul Roznovanu, în timp ce Cristina Simion va prezenta expozițiile găzduite la Casa Muzeelor. Sandra Demetrescu va deschide expoziția eveniment de la Muzeul Mitropolitan, semnată de Victoria Zidaru.

Accesul este liber la toate evenimentele și expozițiile din cadrul proiectului.

Debutul oficial al LSR 2026 va avea loc pe 18 februarie la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, prin lansarea noului volum semnat de cercetătoarea Doina Lemny, specialistă în opera lui Brâncuși de la Centrul Pompidou din Paris. Recunoașterea activității sale va continua în ziua următoare, când Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași îi va conferi titlul de Doctor Honoris Causa.

Momentul simbolic al celor 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși va fi marcat festiv în cadrul Galei LSR 2026 la CIAC – Baia Turcească, eveniment onorat de prezența doamnei Simona Miculescu, fost Secretar General UNESCO Paris, alături de numeroase personalități ale lumii culturale, precum doamna Monica Babuc, directorul ICR Chișinău, Tudor Zbârnea, Directorul Muzeului Național de Artă din Republica Moldova, sau acad. Valeriu Matei, directorul Editurii Academiei Române, ce va lansa un volum dedicat Ecorșeului lui Brâncuși.

Iașul se va transforma într-un adevărat hub cultural, publicul având oportunitatea de a explora, începând cu 19 februarie, galerii și muzee precum Ateneul Național din Iași, Palatul Braunstein, Muzeul Unirii, Galeriile UAPR, Galeriile DANA, Arteast sau noua Galerie Esplanada, unde va expune artistul clujean Liviu Mocan. Echipele de mediatori culturali și curatori vor organiza tururi ghidate în cadrul circuitului LSR, unde vor putea fi descoperite opere monumentale semnate de maeștri precum Ion Mândrescu, Neculai Păduraru, Dan Covătaru, Virgil Scripcariu, dar și de reprezentanți ai noilor generații, precum Costin Ioniță, Ovidiu Toader, Gabriel Blaga sau Lucian Radu. În incinta CIAC, vizitatorii vor descoperi noile tendințe ale artei contemporane în dialog cu opere fundamentale semnate de Milița Petrașcu, Ovidiu Maitec, Ion Irimescu sau Paul Vasilescu.

Extinderea proiectului în restul țării și în Republica Moldova aduce evenimente de anvergură în locații prestigioase. La Târgu Jiu vor fi organizate trei mari expoziții, inclusiv vernisajele artiștilor Laurențiu Mogoșanu și Vladlen Babcinețchi de la Centrul de Cercetare și Documentare „C. Brâncuși”. Constanța va marca evenimentul prin amplasarea unei opere de Aurel Vlad în fața Muzeului de Artă, în timp ce la Bârlad vor expune artiștii Costin Ioniță și Bogdan Nueleanu, la Muzeul „Vasile Pârvan”. Spiritul brâncușian trece granița prin expoziția „Sculptura basarabeană de secol 21” de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, ajungând până la Chișinău, unde Mihai Țopescu va expune la Muzeul Național de Artă, iar Mircea Cantor la Muzeul de Istorie, totul culminând cu o impresionantă expoziție colectivă la Centrul Expozițional Brâncuși din capitala Republicii Moldova.

Cu pasiune neîngrădită pentru frumos și inovație, LSR promovează genialitatea și diversitatea creativă a artiștilor plastici români.

Parteneri instituționali / CNR UNESCO / Complexul Muzeal Național ”Moldova” / Palatul Culturii din Iași / Muzeul Unirii din Iași / Muzeul Municipal ”Regina Maria ”/ Palatul Braunstein / Muzeul Național al Literaturii Române / Casa Muzeelor / Muzeul ”Nicolae Gane” / Muzeul Mitropolitan din Iași / Universitatea Națională de Arte ”George Enescu”/ Universitatea ”Al.I.Cuza” / Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi ”/ Muzeul de Artă Constanța / Muzeul Brukenthal din Sibiu/ Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia/ Primăria Tg. Jiu / Centrul de Cercetare și Documentare Constantin Brâncuși din Tg. Jiu / Muzeul ”Vasile Pârvan” din Bârlad / Muzeul „Ion Irimescu” din Fălticeni / UAPR / UAPR Filiala Iași/ UAP R.Moldova / Centrul Expozițional Brâncuși din Chișinău / Muzeul Național de Artă din Chișinău / Muzeul Național de Istorie al Republicii Moldova / ICR Chișinău

Parteneri / Iulius Grup / Jidvei /Allianz – Țiriac /Printco/ Noir / Foom by Nemțeana

