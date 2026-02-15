Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’

Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’

Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 11:53

Tribunalul Iaşi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, plasate prin metoda ‘dead drop’ sau ‘cutia poştală moartă’, a informat, duminică, Poliţia Română.

‘Din actele de urmărire penală a reieşit că, pe parcursul lunii februarie 2026, persoana cercetată ar fi procurat, deţinut şi comercializat diferite cantităţi de droguri de risc şi mare risc, prin metoda ‘dead drop’. În urma percheziţiei domiciliare efectuate de poliţişti, la data de 14 februarie, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 3,1 kilograme canabis şi aproximativ 50 de grame cocaină (drog de mare risc) (…). La data de 14 februarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile’, se precizează în comunicatul transmis de Poliţia Română.

Activitatea infracţională a tânărului de 21 de ani a fost documentată de Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iaşi.

Potrivit sursei citate, anchetatorii au identificat o serie de locaţii de tip ‘dead drop’, unde tânărul ar fi amplasat droguri, în vederea comercializării ulterioare.

Metoda ‘dead drop’ sau ‘cutia poştală moartă’ este considerată o tehnică de comunicare între persoane care nu se întâlnesc direct, în care se plasează diferite obiecte sau substanţe care sunt ridicate ulterior. (Agerpres/ FOTO arhivă)

Etichete:
Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 10:15

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia. Ministrul Alexandru...

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia
(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 09:52

(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață

Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață. Coordonatorul...

(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția 
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 09:47

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția 

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Colegiul Național de...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția 
Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 08:52

Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor

Curtea Constituţională are programată săptămâna viitoare o nouă şedinţă în care pe agendă se află sesizarea privind pensiile...

Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 08:48

Atenţie la volan: ceaţă şi carosabil umed în mai multe judeţe din Moldova

Se circulă la această oră pe un carosabil umed în condiţii de ceaţă, pe mai multe şosele naţionale din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău,...

Atenţie la volan: ceaţă şi carosabil umed în mai multe judeţe din Moldova
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 08:42

Cutremur cu magnitudinea 3,5 produs în Vrancea, noaptea trecută

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea,...

Cutremur cu magnitudinea 3,5 produs în Vrancea, noaptea trecută
Prim plan sâmbătă, 14 februarie 2026, 10:18

METEO: Cod galben de vreme rece, ninsori viscolite și strat de zăpadă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 14-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod galben de vreme rece, ninsori viscolite și strat de zăpadă
Prim plan sâmbătă, 14 februarie 2026, 10:01

Vrancea: Percheziții la adăpostul de câini din Suraia: trei inculpați sub control judiciar

În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la intervenția autorităților în cazul adăpostului de câini din județul...

Vrancea: Percheziții la adăpostul de câini din Suraia: trei inculpați sub control judiciar