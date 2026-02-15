Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 11:53

Tribunalul Iaşi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, plasate prin metoda ‘dead drop’ sau ‘cutia poştală moartă’, a informat, duminică, Poliţia Română.

‘Din actele de urmărire penală a reieşit că, pe parcursul lunii februarie 2026, persoana cercetată ar fi procurat, deţinut şi comercializat diferite cantităţi de droguri de risc şi mare risc, prin metoda ‘dead drop’. În urma percheziţiei domiciliare efectuate de poliţişti, la data de 14 februarie, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 3,1 kilograme canabis şi aproximativ 50 de grame cocaină (drog de mare risc) (…). La data de 14 februarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile’, se precizează în comunicatul transmis de Poliţia Română.

Activitatea infracţională a tânărului de 21 de ani a fost documentată de Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iaşi.

Potrivit sursei citate, anchetatorii au identificat o serie de locaţii de tip ‘dead drop’, unde tânărul ar fi amplasat droguri, în vederea comercializării ulterioare.

Metoda ‘dead drop’ sau ‘cutia poştală moartă’ este considerată o tehnică de comunicare între persoane care nu se întâlnesc direct, în care se plasează diferite obiecte sau substanţe care sunt ridicate ulterior. (Agerpres/ FOTO arhivă)