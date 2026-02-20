Galaţi: Toate drumurile judeţene au fost deblocate; circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 20 februarie 2026, 10:55

Toate drumurile judeţene din Galaţi care au fost afectate de ninsori şi viscol au fost deblocate şi redeschise circulaţiei, a anunţat, vineri, preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea.

Potrivit acestuia, drumurile sunt practicabile în condiţii de iarnă, iar şoferii sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru sezonul rece şi să păstreze o distanţă de siguranţă mai mare faţă de celelalte vehicule.

Ultimele tronsoane pe care s-a acţionat pentru deszăpezire au fost DJ 253 între Umbrăreşti şi Cudalbi şi DJ 240A între Cârlomăneşti şi Gârbovăţ, pe aceste sectoare intervenind joi noapte 18 utilaje. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro