Galați: Protest al siderurgiștilor în fața Prefecturii

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 11:18

Circa 100 de siderurgişti protestează în faţa Prefecturii Galaţi.

Ei cer implicarea mai rapidă a Guvernului în declararea combinatului drept obiectiv strategic, astfel încât să îşi încaseze măcar salariile restante de 4 luni.

Siderurgiştii sunt dezamăgiţi că Guvernul nu a accelerat măsurile de salvare a combinatului şi spun că tergiversarea determină angajaţii din combinat să renunţe la locurile de muncă şi să plece în străinătate.

Protestul este autorizat şi organizat de Andrei Gheorghiţă, angajat în combinat.

Rador/Maria Măndiță/FOTO Maria Măndiță