Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Galaţi: O persoană decedată şi trei rănite, în urma coliziunii dintre o autospecială de poliţie şi o căruţă

Galaţi: O persoană decedată şi trei rănite, în urma coliziunii dintre o autospecială de poliţie şi o căruţă

Galaţi: O persoană decedată şi trei rănite, în urma coliziunii dintre o autospecială de poliţie şi o căruţă

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 09:26 / actualizat: 9 septembrie 2025, 10:38

O persoană a murit şi alte trei au fost rănite într-un accident de circulaţie produs marţi dimineaţă, pe DJ 255, în judeţul Galaţi, între o autospecială de poliţie şi o căruţă.

‘La data de 9 septembrie, la ora 06:08, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 255. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, aceştia au stabilit că o autospecială de poliţie, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, judeţul Galaţi, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeaşi direcţie de deplasare’, a transmis IPJ Galaţi.

În urma impactului a rezultat decesul unei femei în vârstă de 71 de ani şi rănirea altor trei persoane – doi bărbaţi în vârstă de 23 şi 73 de ani şi o femeie de 47 de ani, toţi din localitatea Pechea, aflaţi în atelajul hipo.

Potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de IPJ Galaţi, tânărul de 20 de ani care conducea autospeciala de poliţie este angajat la Secţia 2 Poliţie Rurală Smârdan – Postul de Poliţie Pechea.

Rezultatele testării celor doi conducători de vehicule cu privire la consumul de alcool au fost negative.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii circumstanţelor exacte în care s-a produs accidentul. AGERPRES/FOTO IPJ GL

Etichete:
Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 10:23

Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe

Intervalul : 09 septembrie, ora 10 – 09 septembrie, ora 23 Zonele afectate : conform textului și hărții; Fenomene : instabilitate...

Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe
Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 09:24

Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas

După succesele repurtate cu cele trei spectacole „La traviata”, de Giuseppe Verdi, oferite săptămâna trecută, în deschiderea stagiunii...

Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas
MAE: Grevă generală în Franţa
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 06:52

MAE: Grevă generală în Franţa

În Franţa, astăzi este grevă generală, avertizează Ministerul de Externe al României. S-au raliat la protestul de 24 ore sindicatele din...

MAE: Grevă generală în Franţa
Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul săptămânii
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 06:35

Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul săptămânii

Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul acestei săptămâni, a anunţat liderul senatorilor USR,...

Reforma administraţiei publice locale ar putea fi definitivată până la sfârşitul săptămânii
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 06:33

Probleme serioase la încadrarea în grad de handicap, identificate de ministrul muncii

Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat identificarea unor probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap cum ar fi dosar...

Probleme serioase la încadrarea în grad de handicap, identificate de ministrul muncii
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 06:28

Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare

Un incendiu a izbucnit, aseară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoșani, în zona localității Leorda. La...

Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 05:42

Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României

Un fost ofițer din conducerea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut luni pe aeroportul din Timișoara și...

Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 05:39

Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget

Premierul Ilie Bolojan a subliniat aseară că măsurile adoptate în educație erau absolut necesare pentru a face economii la buget. Creșterea...

Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget