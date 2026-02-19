Ascultă Radio România Iași Live
Galaţi: A fost reluată circulaţia camioanelor la frontiera cu Republica Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 19 februarie 2026, 08:28

UPDATE – Circulaţia camioanelor la frontiera cu Republica Moldova a fost reluată, joi dimineaţă, după ce autorităţile din ţara vecină au ridicat restricţiile de trafic instituite anterior din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, informează Poliţia de Frontieră Iaşi.

Potrivit sursei citate, traficul se desfăşoară în prezent în regim normal, în condiţii de iarnă, prin punctele de trecere a frontierei Oancea – Cahul, Galaţi – Giurgiuleşti, Sculeni – Sculeni şi Albiţa – Leuşeni.

‘Poliţia de Frontieră Română informează că autorităţile din Republica Moldova au ridicat restricţiile de trafic instituite anterior pe drumurile de acces către punctele de trecere a frontierei, măsuri care au condus temporar la limitarea intrării camioanelor pe teritoriul statului vecin. În aceste condiţii, traficul de camioane a fost reluat, iar circulaţia se desfăşoară în regim normal, în condiţii de iarnă, prin următoarele puncte de trecere a frontierei: PTF Oancea – Cahul, PTF Galaţi – Giurgiuleşti, PTF Sculeni – Sculeni, PTF Albiţa – Leuşeni’, a transmis Poliţia de Frontieră Iaşi.

Poliţia de Frontieră Română recomandă transportatorilor să se informeze permanent din surse oficiale şi să îşi adapteze deplasările la condiţiile meteorologice şi de trafic. AGERPRES

Poliţia de Frontieră Română informează că autorităţile din Republica Moldova au dispus, în această dimineaţă, restricţionarea temporară a circulaţiei camioanelor pe sensul de intrare în ţară, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, informează Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.

Potrivit sursei citate, măsura vizează punctele de trecere a frontierei PTF Oancea – Cahul şi PTF Galaţi – Giurgiuleşti.

‘În aceste puncte de frontieră nu se permite, temporar, intrarea camioanelor în Republica Moldova. Restricţia a fost instituită pentru prevenirea blocajelor rutiere şi a situaţiilor de risc pe teritoriul statului vecin şi se aplică până la ridicarea măsurilor de către autorităţile moldovene. Poliţiştii de frontieră români informează transportatorii aflaţi în trafic despre situaţia existentă şi recomandă reconfigurarea traseelor, precum şi consultarea permanentă a informărilor oficiale înainte de deplasare’, a transmis Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă

