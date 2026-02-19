Drumurile naționale și județene din Vrancea, redeschise traficului

Publicat de Andreea Drilea, 19 februarie 2026, 11:47

Ca urmare a intervențiilor desfășurate în teren de echipele operative și a mobilizării tuturor instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de condițiile meteorologice nefavorabile, la acest moment, în județul Vrancea nu mai există drumuri naționale sau drumuri județene blocate circulației rutiere.

Utilajele de deszăpezire au acționat permanent pentru îndepărtarea zăpezii și combaterea poleiului, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreaga rețea rutieră.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se informeze din surse oficiale înainte de a pleca la drum.

Instituțiile responsabile rămân în continuare mobilizate pentru monitorizarea situației și intervenția rapidă acolo unde condițiile meteo o vor impune”, a transmis instituția Prefectului județului Vrancea.

Rador/Gabriel Sava/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro