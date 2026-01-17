Ascultă Radio România Iași Live
Două persoane rănite, în urma unei explozii produse într-un bloc din Alba Iulia

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 08:48 / actualizat: 17 ianuarie 2026, 10:07

Un bărbat a suferit arsuri, iar o tânără o plagă la un picior în urma unei explozii produse, sâmbătă, într-un bloc din Alba Iulia.

Bărbatul a fost transportat la UPU Alba Iulia, cu arsuri pe 50% din corp, iar după echilibrarea hemodinamică şi după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate, a transmis Ministerul Sănătăţii.

‘În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistenţă medicală. Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp şi căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primeşte asistenţă medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamică a pacientului şi după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate’, se arată într-o informare a Ministerului Sănătăţii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba, Detaşamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice şi prim ajutor medical în municipiul Alba Iulia, unde s-a produs o explozie într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Arnsberg.

S-a acţionat pentru ventilarea spaţiilor şi evacuarea persoanelor din întregul bloc, fiind mai multe apartamente afectate.

‘Ca urmare a exploziei, o persoană de sex masculin, aflata la etajul 3 al blocului, a suferit arsuri la nivelul corpului. Cea de-a doua persoană, sex feminin, aproximativ 24 de ani, a suferit o plagă la nivelul membrului inferior drept în timp ce se autoevacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectată de suflul exploziei’, a transmis ISU Alba. (Agerpres/ FOTO radioiasi/imagine ilustrativă)

