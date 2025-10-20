Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 15:34

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European, unde se vor aplica tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii Europene.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii atrage însă atenţia că până atunci există riscul de activare accidentală a serviciului de roaming în judeţele de graniţă.

În vederea evitării de costuri suplimentare asociate cu roamingul involuntar, ANCOM recomandă utilizatorilor să selecteze manual reţeaua mobilă şi să solicite furnizorului dezactivarea serviciului de roaming şi reactivarea acestuia doar atunci când se deplasează în străinătate.(Rador/ FOTO agerpres.ro)

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie
Internaţional vineri, 17 octombrie 2025, 16:23

Noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile legislative din 28 septembrie va fi convocat într-o primă şedinţă săptămâna...

Grecia este prima ţară din UE care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore
Internaţional joi, 16 octombrie 2025, 19:15

Grecia a adoptat un proiect de lege controversat care permite zile de lucru de până la 13 ore, în pofida protestelor şi grevelor generale...

(INTERVIU) Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu: Marea Neagră, prioritate strategică a UE. România urmărește amenajarea unui hub pentru securitate maritimă
Internaţional joi, 16 octombrie 2025, 17:38

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a pledat la Bruxelles pentru implementarea rapidă a strategiei Uniunii Europene dedicate regiunii Mării...

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a validat rezultatele alegerilor parlamentare
Internaţional joi, 16 octombrie 2025, 16:17

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfăşurate pe 28 septembrie. Respectiva hotărâre a...

Internaţional joi, 16 octombrie 2025, 15:48

Noul guvern al Franţei a reuşit să se salveze după dezbaterea celor două moţiuni de cenzură depuse de opoziţie, care au fost respinse....

Internaţional joi, 16 octombrie 2025, 09:50

La Săptămâna europeană a regiunior de la Bruxelles, Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale,...

Internaţional miercuri, 15 octombrie 2025, 20:31

Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, a inaugurat astăzi, în Eindhoven, primul primul spațiu de formare ultracontrolat  (Clean...

Internaţional marți, 14 octombrie 2025, 16:50

În Belgia, transportul public şi aerian este afectat de o grevă naţională. Sindicatele protestează faţă de reformele Guvernului Federal, care...

