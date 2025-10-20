De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 15:34

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European, unde se vor aplica tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii Europene.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii atrage însă atenţia că până atunci există riscul de activare accidentală a serviciului de roaming în judeţele de graniţă.

În vederea evitării de costuri suplimentare asociate cu roamingul involuntar, ANCOM recomandă utilizatorilor să selecteze manual reţeaua mobilă şi să solicite furnizorului dezactivarea serviciului de roaming şi reactivarea acestuia doar atunci când se deplasează în străinătate.(Rador/ FOTO agerpres.ro)