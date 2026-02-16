Conflict între două companii din domeniul salubrității, la Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 06:27 / actualizat: 16 februarie 2026, 7:29

Un conflict legat de tarife, iscat între două companii din domeniul salubrității, riscă să aducă Bacăul într-o criză a gunoiului.

Pentru a se asigura că nu există riscuri asupra sănătății populației, autoritățile au somat cele două firme să ajungă la o înțelegere. Altfel, riscă să le fie reziliate contractele.

La nivel local, a reacționat și primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu. Edilul ne-a declarat.

Lucian Stanciu Viziteu: Am sesizat că mașinile de gunoi ale operatorilor din municipiul Bacău și din județ nu sunt lăsate să descarce la depozitul de deșeuri. Am fost personal acolo să văd și, într-adevăr, se prelucrau trei mașini pe oră în loc de una la cinci minute, cum se întâmpla normal. Lucrul acesta ar fi dus la neridicarea deșeurilor din municipul Bacău și din împrejurimi. Am aflat atunci că există un conflict comercial între operatorul gropii și asociația de dezvoltare intercomunitară. Am reușit să aplanez pe moment acest lucru, s-a reluat activitatea normală și le-am transmis foarte clar că trebuie să-și rezolve între ei problemele și să nu afecteze acest conflict sănătatea cetățenilor din Bacău. Și le-am spus că, în caz că vor continua cu astfel de presiuni și forme de intimidare, noi suntem pregătiți să reziliem contractul cu ei și să operăm chiar noi groapa de gunoi.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro