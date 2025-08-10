Ascultă Radio România Iași Live
COD ROȘU în două județe: Val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală

Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025, 10:24

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 10-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10;
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 1/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman

      Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei, sudul Dobrogei continentale

      Duminică (10 august), local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 10-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 10 august, ora 21:00 – 11 august ora 06:00;
Zonele afectate : județele Botoșani, Iași și Vaslui;
Fenomene : intensificări ale vântului;
Mesaj :

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 10 august, ora 21:00 – 11 august ora 06:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Botoșani, Iași și Vaslui

      În județele Botoșani, Iași și Vaslui, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…60 km/h.

Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : ROSU
Ziua/luna/anul: 10-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 2/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: județele Mehedinți și Dolj

      Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
      Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea

      Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 18…21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale

      Luni (11 august), în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Minimele termice vor fi, în general, de 17…20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 10-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:4
Intervalul : 11 august, ora 06:00 – 11 august ora 18:00;
Zonele afectate : județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova;
Fenomene : intensificări ale vântului;
Mesaj :

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 august, ora 06:00 – 11 august ora 18:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova

      În județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…70 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

