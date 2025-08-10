COD ROȘU în două județe: Val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală

Intervalul : 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

Mesaj : MESAJ 2/2 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD ROȘU Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Mehedinți și Dolj Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 18…21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală. COD GALBEN Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale Luni (11 august), în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Minimele termice vor fi, în general, de 17…20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală.