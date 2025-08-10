COD ROȘU în două județe: Val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală

|Intervalul : 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10;
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman
Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei, sudul Dobrogei continentale
Duminică (10 august), local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.