Centrele de permanență din Mărășești și Focșani rămân deschise, cu monitorizare DSP

Publicat de Andreea Drilea, 22 februarie 2026, 09:15

Cele două centre de permanență din județul Vrancea, care se aflau pe lista celor propuse pentru închidere, vor rămâne deschise, a decis Ministerul Sănătății. Aceste centre, însă, vor fi strict monitorizate de Direcția de Sănătate Publică Vrancea.

Zilele trecute, cele două centre de permanență de la Focșani și de la Mărășești au fost trecute pe lista unităţilor medicale din țară propuse a fi desfiinţate de Ministerul Sănătății.

Autoritățile județene și cele locale au depus câte un memoriu în care au solicitat revizuirea acestei măsuri, iar răspunsul a fost comunicat către Direcția de Sănătate Publică Vrancea.

Iuliana Mircea, directorul Direcției de Sănătate Publică: Ni se confirmă faptul că cele două centre pot să-și desfășoare în continuare activitatea, dar ni se impune o monitorizare strictă și continuă a activității acestor două centre și pe viitor analiza oportunității menținerii acestora în zonele în care se află.

Mărășești este singurul oraș fără unitate spitalicească, iar legat de Centrul de permanență, edilul a declarat că acesta se află pe lista unor investiții care urmează a fi realizate în cursul acestui an pentru modernizare și dotare cu echipament medical nou.

Conform datelor furnizate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate sumele plătite lunar personalului medical, medic și asistent, de la cele două centre de permanență se cifrează în jurul valorii de 42 de mii de lei pentru fiecare în parte, iar cheltuieli cu spațiul, utilitățile, materiale sanitare și chiar cu medicație sunt acoperite de autoritatea locală.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

