Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă

Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 08:47

În contextul episodului de ger ce va urma, autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi gaze naturale şi anunţă că au stabilit deja planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a spus, ieri, la Radio România Actualităţi, că cea mai mare parte din necesar se acoperă din producţia şi stocurile interne.

Bogdan Ivan: Avem un avantaj în faptul că avem producţie hidro foarte bună în această perioadă. Avem un avantaj în faptul că am reuşit să păstrăm centralele pe cărbune, după ce am negociat cu Comisia Europeană acest lucru la finalul anului trecut. Şi acum suntem oarecum echilibraţi comparativ cu vecinii noştri. Pe piaţa de gaze, în perioada de ger de săptămâna viitoare, suntem pregătiţi cu extrageri suplimentare din depozitele noastre plus producţie suplimentară la Romgaz şi OMV şi suntem, de asemenea, pregătiţi pentru importuri. Noi avem capacitate totală de importuri până la 31 de miliarde de metri cubi pe an de gaze naturale. O să fie nevoie cam 10% din consumul /…/ să-l acoperim din importuri, în condiţiile în care ne-am pregătit încă de astă vară, când am făcut achiziţii la preţuri foarte bune pe piaţa de gaze.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro