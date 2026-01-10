Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă

Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă

Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă

Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 08:47

În contextul episodului de ger ce va urma, autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi gaze naturale şi anunţă că au stabilit deja planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a spus, ieri, la Radio România Actualităţi, că cea mai mare parte din necesar se acoperă din producţia şi stocurile interne.

Bogdan Ivan: Avem un avantaj în faptul că avem producţie hidro foarte bună în această perioadă. Avem un avantaj în faptul că am reuşit să păstrăm centralele pe cărbune, după ce am negociat cu Comisia Europeană acest lucru la finalul anului trecut. Şi acum suntem oarecum echilibraţi comparativ cu vecinii noştri. Pe piaţa de gaze, în perioada de ger de săptămâna viitoare, suntem pregătiţi cu extrageri suplimentare din depozitele noastre plus producţie suplimentară la Romgaz şi OMV şi suntem, de asemenea, pregătiţi pentru importuri. Noi avem capacitate totală de importuri până la 31 de miliarde de metri cubi pe an de gaze naturale. O să fie nevoie cam 10% din consumul /…/ să-l acoperim din importuri, în condiţiile în care ne-am pregătit încă de astă vară, când am făcut achiziţii la preţuri foarte bune pe piaţa de gaze.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)
Naţional sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 07:34

Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)

Opt persoane diagnosticate cu gripă au murit săptămâna trecută, ceea ce ridică la 11 numărul total al deceselor din acest sezon. Institutul...

Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)
CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 19:19

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în...

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale
România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 17:43

România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR

Preşedintele Nicuşor Dan spune că România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, organizaţie din care...

România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR
Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 17:40

Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile

Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis astăzi Curtea de Apel...

Mercenarul Horaţiu Potra, dar şi fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 15:28

Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată de CNAS

Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată din fondul Casei Naţionale de Asigurări...

Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată de CNAS
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 10:19

Meteorologii anunță trei zile de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii anunță trei zile de ger
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 18:58

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie

Cursurile au fost suspendate sau se desfăşoară online, inclusiv mâine, în zeci de şcoli din 15 judeţe, din cauza ninsorilor abundente şi a...

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:51

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele

Feribotul „Bdin”, sub pavilion bulgar, care deserveşte linia Nikopol -Turnu Măgurele, şi-a suspendat activitatea din cauza vântului...

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele