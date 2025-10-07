Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor

Ascultă Radio România Iași Live
7 octombrie 2025

Autorităţile le recomandă oamenilor, în special celor care se află în zonele vizate de cod roşu de ploi abundente, să evite deplasările care nu sunt esenţiale şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor, să amâne activităţile în aer liber, iar în cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, cetăţenii sunt sfătuiţi să nu încerce să le traverseze şi nici să se apropie de malurile acestora.

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă: Pe perioada codului să evite deplasările neesenţiale în zonele care sunt afectate. În cazul în care se cere evacuarea, mai ales în zonele inundabile, să fie pregătiţi de evacuare, cei care au dezactivat RO-ALERT la telefoanele lor să le reactiveze şi, bineînţeles, în casă, apă, alimente, mâncare pentru cel puţin următoarele 72 de ore, chiar dacă noi nu credem că va fi nevoie, dar asta este o recomandare permanentă pe care o dăm. În acelaşi timp, noi, pe partea noastră, am luat măsuri de mobilizare de forţe suplimentare în zonele sub codul roşu, inclusiv activarea grupelor operative în toate judeţele sub cod roşu şi portocaliu, şi grupa operativă de coordonare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

