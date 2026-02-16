Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) UMF Iași introduce două noi specializări din anul universitar 2026-2027: Radiologie și Imagistică Medicală și Chimie Medicală

(AUDIO) UMF Iași introduce două noi specializări din anul universitar 2026-2027: Radiologie și Imagistică Medicală și Chimie Medicală

(AUDIO) UMF Iași introduce două noi specializări din anul universitar 2026-2027: Radiologie și Imagistică Medicală și Chimie Medicală

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 11:08

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași introduce două noi specializări de licență, destinate pregătirii specialiștilor în domeniul sănătății.

La Facultatea de Medicină va funcționa programul ”Radiologie și Imagistică Medicală”, iar la Facultatea de Farmacie cel de ”Chimie Medicală”. Ambele programe au o durată de trei ani, fiind puse la dispoziția candidaților câte 50 de locuri pentru fiecare specializare.

Studenții ca vor urma programul de Radiologie vor deveni tehnicieni și vor putea lucra în spitale, centre și laboratoare de imagistică medicală, după cum a declarat, în emisiunea Starea Educației, prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector al UMF Iași: ”Radiologie și Imagistică Medicală este o specializare în domeniul sănătate pentru studii de licență de 3 ani. Acest program pregătește specialiști în tehnici moderne de imagistică medicală, oferind în felul acesta studenților care se înscriu la acest program cunoștințe teoretice și practice în acest domeniu. Și anume, pentru tehnici de radiologie convențională, pentru tomografie computerizată, pentru rezonanță magnetică nucleară, ecografie și alte proceduri imagistice moderne.”

Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector al UMF Iași, a mai declarat că al doilea nou program de studii, cel de Chimie Medicală, pregătește specialiști care vor putea lucra în companii farmaceutice sau în cercetare: ”Este conceput pentru a forma specialiști cu baze solide în chimie aplicată în medicină, în biochimie și în științe biologice. Aceștia vor fi chimiști în laboratoarele de diagnostic clinic și de diagnostic biomedical. Sunt chimiști care vor putea profesa în companii farmaceutice și biochimice, în cercetarea științifică și dezvoltarea de noi produse medicale, în industrie.”

Concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se va desfășura anul acesta în aceleași condiții ca în anii precedenți, iar metodologia a fost publicată pe site-ul instituției.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași
Prim plan luni, 16 februarie 2026, 09:15

Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași

Un interesant și variat program de vacanță a imaginat echipa artistică de la Teatrul Luceafărul Iași pentru toate categoriile de public....

Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași
Informații din trafic: Poliţiştii rutieri recomandă prudenţă şi adaptarea la condiţiile de vreme
Prim plan luni, 16 februarie 2026, 08:27

Informații din trafic: Poliţiştii rutieri recomandă prudenţă şi adaptarea la condiţiile de vreme

În ţară se circulă pe şosele în general umede, iar în estul ţării se acţionează după ninsorile din cursul nopţii. Poliţiştii rutieri...

Informații din trafic: Poliţiştii rutieri recomandă prudenţă şi adaptarea la condiţiile de vreme
Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar
Prim plan luni, 16 februarie 2026, 07:27

Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar

Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către...

Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar
Guvernul României plănuieşte să adopte reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică prin ordonanţă de urgenţă
Prim plan luni, 16 februarie 2026, 07:24

Guvernul României plănuieşte să adopte reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică prin ordonanţă de urgenţă

Reforma în administraţie şi măsurile de relansare economică vor fi adoptate de guvern, cel mai probabil prin ordonanţă de urgenţă, în...

Guvernul României plănuieşte să adopte reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică prin ordonanţă de urgenţă
Prim plan luni, 16 februarie 2026, 06:27

Conflict între două companii din domeniul salubrității, la Bacău

Un conflict legat de tarife, iscat între două companii din domeniul salubrității, riscă să aducă Bacăul într-o criză a gunoiului. Pentru a...

Conflict între două companii din domeniul salubrității, la Bacău
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 12:54

Ninsori viscolite și vânt puternic în Moldova. Vremea se răcește accentuat

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate: precipitații în general...

Ninsori viscolite și vânt puternic în Moldova. Vremea se răcește accentuat
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 12:51

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, până luni la ora 12:00

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă...

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, până luni la ora 12:00
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 11:53

Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’

Tribunalul Iaşi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc...

Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’