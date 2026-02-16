(AUDIO) UMF Iași introduce două noi specializări din anul universitar 2026-2027: Radiologie și Imagistică Medicală și Chimie Medicală

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași introduce două noi specializări de licență, destinate pregătirii specialiștilor în domeniul sănătății.

La Facultatea de Medicină va funcționa programul ”Radiologie și Imagistică Medicală”, iar la Facultatea de Farmacie cel de ”Chimie Medicală”. Ambele programe au o durată de trei ani, fiind puse la dispoziția candidaților câte 50 de locuri pentru fiecare specializare.

Studenții ca vor urma programul de Radiologie vor deveni tehnicieni și vor putea lucra în spitale, centre și laboratoare de imagistică medicală, după cum a declarat, în emisiunea Starea Educației, prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector al UMF Iași: ”Radiologie și Imagistică Medicală este o specializare în domeniul sănătate pentru studii de licență de 3 ani. Acest program pregătește specialiști în tehnici moderne de imagistică medicală, oferind în felul acesta studenților care se înscriu la acest program cunoștințe teoretice și practice în acest domeniu. Și anume, pentru tehnici de radiologie convențională, pentru tomografie computerizată, pentru rezonanță magnetică nucleară, ecografie și alte proceduri imagistice moderne.”

Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector al UMF Iași, a mai declarat că al doilea nou program de studii, cel de Chimie Medicală, pregătește specialiști care vor putea lucra în companii farmaceutice sau în cercetare: ”Este conceput pentru a forma specialiști cu baze solide în chimie aplicată în medicină, în biochimie și în științe biologice. Aceștia vor fi chimiști în laboratoarele de diagnostic clinic și de diagnostic biomedical. Sunt chimiști care vor putea profesa în companii farmaceutice și biochimice, în cercetarea științifică și dezvoltarea de noi produse medicale, în industrie.”

Concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se va desfășura anul acesta în aceleași condiții ca în anii precedenți, iar metodologia a fost publicată pe site-ul instituției.

