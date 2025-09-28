(AUDIO) Trei secţii de votare sunt organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 28 septembrie 2025, 07:44

Cetățenii Republicii Moldova, pot vota duminică la cele 3 secții de votare amenajate în municipiul Iași.

Primarul, Mihai Chirica a anunțat că acestea vor fi deschise la Casa Studenților, pe Bulevardul Dumitru Mangeron la rectoratul Universității Tehnice și pe Pietonalul Stefan cel Mare, la Școala ”Gheorghe Asachi”.

Mihai Chirica:  Iașiul organizează trei secții de votare. Vor fi foarte bine vizualizate și aduse la cunoștința tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care momentan sunt în municipiul și județul Iași. Și, sigur, așteptăm pe toți cei cu drept de vot să-și exprime într-o modalitate cât mai rațională acest drept. Consulatul General a Republicii Moldova este permanent în contact cu noi pentru a le pune la dispoziție toate cele necesare bunii organizării.

 

Pe 28 septembrie se desfăşoară alegeri parlamentare pentru alegerea celor 101 deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO AI)

