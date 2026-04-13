(AUDIO) Terminalul T3 al Aeroportului Iași intră în modernizare

Publicat de Andreea Drilea, 13 aprilie 2026, 09:33

Terminalul T3 de la Aeroportul Internațional Iași va fi modernizat printr-un proiect în valoare de 44 de milioane de lei.

Investiția presupune extinderea terminalui non-Schengen până la o suprafață de îmbarcare de peste o mie 500 de metri pătrați și unirea acestuia cu Terminalul T4. 

Activitatea Aeroportului nu va fi afectată – a dat asigurări directorul Romeo Vatră, care a adăugat că, în urma acestor lucrări, pasagerii vor beneficia de condiții moderne pe T3, la fel ca în cazul Terminalului 4.

Totodată, anul acesta, vor fi reconfigurate și alte corpuri ale Aeroportului, a mai spus Romeo Vatră: ”Începem anul acesta și vom finaliza în 2027 până în vară. Va trebui să lucrăm sub trafic, ceea ce va ridica niște provocări, dar, cu siguranță pasagerii vor înțelege eventualul disconfort pe care îl vor resimți. Ceea ce v-a contat este că, la final, vom avea un spațiu de îmbarcare de cel puțin 1.500 m2. Pentru pasageri asigurăm și confort și condiții deosebite, așa cum se pot bucura în terminalul Schengen. După finalizarea lucrărilor la T3, vom avea un singur terminal de pasageri, renunțăm la această numerotare. Vom avea terminal de pasageri care va include T3, T4, adică zona Schengen și nonSchengen. Terminalul T2 va deveni terminal cargo, pentru că anul acesta începem reconfigurarea și terminalului T2, și terminalul de T1 va fi clădire de birouri administrative.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Mesaje de felicitare pentru câştigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar
Prim plan luni, 13 aprilie 2026, 08:15

Mesaje de felicitare pentru câştigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar

Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat pe liderul opoziţiei din Ungaria, Péter Magyar, după victoria obţinută în alegerile parlamentare....

Mesaje de felicitare pentru câştigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar
Paste invierea Domnului biserica
Prim plan duminică, 12 aprilie 2026, 07:59

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc astăzi Paştele

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc duminică Paştele. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj, cu...

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc astăzi Paştele
Au început alegerile parlamentare din Ungaria
Prim plan duminică, 12 aprilie 2026, 07:55

Au început alegerile parlamentare din Ungaria

În Ungaria încep alegerile parlamentare, atent urmărite atât în Europa, cât şi în alte părţi ale lumii. Principalii protagonişti sunt...

Au început alegerile parlamentare din Ungaria
Masa de Paşte din acest an costă mai mult decât cea de anul trecut
Prim plan duminică, 12 aprilie 2026, 07:37

Masa de Paşte din acest an costă mai mult decât cea de anul trecut

Masa de Paşte din acest an costă sensibil mai mult decât cea de anul trecut, datele statistice arătând preţuri mai mari la mai multe categorii...

Masa de Paşte din acest an costă mai mult decât cea de anul trecut
Prim plan duminică, 12 aprilie 2026, 07:01

DNSC atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză. Perioada sărbătorilor pascale...

DNSC atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 11:01

(AUDIO) Transport prelungit în Noaptea de Înviere. Nemulțumiri în rândul vatmanilor CTP Iași

Transportul public din Iași va avea program special în perioada Paștele, cu restricții pe mai multe trasee metropolitane.  Potrivit Compania de...

(AUDIO) Transport prelungit în Noaptea de Înviere. Nemulțumiri în rândul vatmanilor CTP Iași
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 10:00

(AUDIO) Iași: Program special în spitale și farmacii de Paște

În județul Iași, toate unitățile medicale de urgență funcționează în regim de permanență în perioada Sărbătorilor de Paște. De...

(AUDIO) Iași: Program special în spitale și farmacii de Paște
Prim plan sâmbătă, 11 aprilie 2026, 08:55

(AUDIO) Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în această seară la Iași

Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și în acest an în România, a confirmat Biroul de Presă al Mitropolia Moldovei și Bucovinei....

(AUDIO) Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în această seară la Iași