(AUDIO) Terminalul T3 al Aeroportului Iași intră în modernizare

Publicat de Andreea Drilea, 13 aprilie 2026, 09:33

Terminalul T3 de la Aeroportul Internațional Iași va fi modernizat printr-un proiect în valoare de 44 de milioane de lei.

Investiția presupune extinderea terminalui non-Schengen până la o suprafață de îmbarcare de peste o mie 500 de metri pătrați și unirea acestuia cu Terminalul T4.

Activitatea Aeroportului nu va fi afectată – a dat asigurări directorul Romeo Vatră, care a adăugat că, în urma acestor lucrări, pasagerii vor beneficia de condiții moderne pe T3, la fel ca în cazul Terminalului 4.

Totodată, anul acesta, vor fi reconfigurate și alte corpuri ale Aeroportului, a mai spus Romeo Vatră: ”Începem anul acesta și vom finaliza în 2027 până în vară. Va trebui să lucrăm sub trafic, ceea ce va ridica niște provocări, dar, cu siguranță pasagerii vor înțelege eventualul disconfort pe care îl vor resimți. Ceea ce v-a contat este că, la final, vom avea un spațiu de îmbarcare de cel puțin 1.500 m2. Pentru pasageri asigurăm și confort și condiții deosebite, așa cum se pot bucura în terminalul Schengen. După finalizarea lucrărilor la T3, vom avea un singur terminal de pasageri, renunțăm la această numerotare. Vom avea terminal de pasageri care va include T3, T4, adică zona Schengen și nonSchengen. Terminalul T2 va deveni terminal cargo, pentru că anul acesta începem reconfigurarea și terminalului T2, și terminalul de T1 va fi clădire de birouri administrative.”

