Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Psihologii trag un semnal de alarmă: dependența de ecrane apare tot mai devreme

(AUDIO) Psihologii trag un semnal de alarmă: dependența de ecrane apare tot mai devreme

(AUDIO) Psihologii trag un semnal de alarmă: dependența de ecrane apare tot mai devreme

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 08:49

Psihologii atrag atenția că tot mai mulți copii ajung să dezvolte dependență de ecrane, iar vârsta la care intră în contact cu telefoanele sau tabletele este din ce în ce mai mică.

Psihoterapeutul Diana Sofian, de la Clinica EFT HUB din Iași, a declarat în cadrul campaniei derulate de Radio România ”Stai sigur pe net”, că primii care observă problema sunt, de obicei, părinții, atunci când copilul nu mai poate renunța la dispozitiv și negociază constant „încă cinci minute”: ”De asemenea, plictiseala pe care ei o invocă, când vine vorba de orice altă activitate pe care o pot avea în afara ecranului, ieșiri cu prietenii, hobby-uri, plimbări în natură, mișcare, în momentul în care copilul refuză sistematic orice altă activitate și preferă să se refugieze în acel ecran, este un semnal de alarmă. Și, bineînțeles, ne uităm și la comportament: crize de furie, conflicte în familie foarte des de la luatul telefonului, imposibilitatea de a se regla emoțional.”

Psihologul Diana Sofian a mai declarat că, în cabinet ajung și copii foarte mici, nu doar adolescenți. Specialiștii explică faptul că ecranele apar adesea în viața copiilor încă din primii ani, uneori chiar înainte de vârsta preșcolară, fiind folosite de părinți pentru rutine zilnice: ”Putem vorbi de categoria de 0-3 ani, acolo unde telefonul este folosit pe post de babysitter, să spunem, unde automat ecranul interferează cu relația pe care copilul și-o creează cu adultul. Dacă vorbim de etapa de dezvoltare, 0-3 ani în care este vorba despre atașament și explorare senzorială și motorie. Băgând ecranul, automat noi scoatem toate aceste variabile din discuție, iar copilul nu mai are dezvoltarea potrivită vârstei.”

Recomandarea specialiștilor este ca accesul la ecrane să fie limitat și adaptat vârstei, pentru a preveni apariția dependenței.

Vă reamintim că Radio România derulează pe parcursul acestei luni campania națională ”Stai sigur pe net”, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban)

Etichete:
CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret
Prim plan sâmbătă, 7 martie 2026, 08:56

CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, împreună cu Consiliul Judeţean Galaţi, vor finanţa construcţia a două noi...

CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret
(AUDIO) APIA primește cereri pentru sprijinul acordat pomicultorilor afectați de îngheț
Prim plan sâmbătă, 7 martie 2026, 07:56

(AUDIO) APIA primește cereri pentru sprijinul acordat pomicultorilor afectați de îngheț

Pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvara anului trecut mai pot depune, până luni, cereri pentru sprijinul financiar de urgență...

(AUDIO) APIA primește cereri pentru sprijinul acordat pomicultorilor afectați de îngheț
(AUDIO) Reorganizare la Prefectura Vaslui: 12 angajați își pierd locul de muncă
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 12:29

(AUDIO) Reorganizare la Prefectura Vaslui: 12 angajați își pierd locul de muncă

12 angajați ai Prefecturii Vaslui vor fi concediați, după reducerea schemei de personal. Măsura vine în contextul reorganizării din acest...

(AUDIO) Reorganizare la Prefectura Vaslui: 12 angajați își pierd locul de muncă
Neamţ: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de mare risc
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 12:21

Neamţ: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de mare risc

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de...

Neamţ: Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de mare risc
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 11:08

(AUDIO) Botoşani: Creşă închisă după ce mai mulţi copii au ajuns la spital cu vărsături

O creşă din municipiul Botoşani a fost închisă temporar, după ce mai mulţi copii au ajuns la spital cu vărsături şi stări de greaţă. Cei...

(AUDIO) Botoşani: Creşă închisă după ce mai mulţi copii au ajuns la spital cu vărsături
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 10:30

(FOTO) Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren în gara din Bârlad, jud. Vaslui

Ambulanța Vaslui a fost solicitată să intervină în gara din Bârlad pentru un bărbat în vârstă de 55 de ani lovit de tren. A fost trimisă o...

(FOTO) Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren în gara din Bârlad, jud. Vaslui
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 09:58

Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului

Proiectele din PNRR sunt analizate, în această dimineaţă, la Guvern, de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului, pentru a putea...

Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului
Prim plan vineri, 6 martie 2026, 06:14

Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație

Guvernul a plafonat astăzi prețurile la gaze pentru consumatorii casnici la 0,31 de lei per kilowatt/oră până în aprilie anul viitor. România...

Guvernul a decis prelungirea plafonării prețului gazelor pentru populație