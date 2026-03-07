(AUDIO) Psihologii trag un semnal de alarmă: dependența de ecrane apare tot mai devreme

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 08:49

Psihologii atrag atenția că tot mai mulți copii ajung să dezvolte dependență de ecrane, iar vârsta la care intră în contact cu telefoanele sau tabletele este din ce în ce mai mică.

Psihoterapeutul Diana Sofian, de la Clinica EFT HUB din Iași, a declarat în cadrul campaniei derulate de Radio România ”Stai sigur pe net”, că primii care observă problema sunt, de obicei, părinții, atunci când copilul nu mai poate renunța la dispozitiv și negociază constant „încă cinci minute”: ”De asemenea, plictiseala pe care ei o invocă, când vine vorba de orice altă activitate pe care o pot avea în afara ecranului, ieșiri cu prietenii, hobby-uri, plimbări în natură, mișcare, în momentul în care copilul refuză sistematic orice altă activitate și preferă să se refugieze în acel ecran, este un semnal de alarmă. Și, bineînțeles, ne uităm și la comportament: crize de furie, conflicte în familie foarte des de la luatul telefonului, imposibilitatea de a se regla emoțional.”

Psihologul Diana Sofian a mai declarat că, în cabinet ajung și copii foarte mici, nu doar adolescenți. Specialiștii explică faptul că ecranele apar adesea în viața copiilor încă din primii ani, uneori chiar înainte de vârsta preșcolară, fiind folosite de părinți pentru rutine zilnice: ”Putem vorbi de categoria de 0-3 ani, acolo unde telefonul este folosit pe post de babysitter, să spunem, unde automat ecranul interferează cu relația pe care copilul și-o creează cu adultul. Dacă vorbim de etapa de dezvoltare, 0-3 ani în care este vorba despre atașament și explorare senzorială și motorie. Băgând ecranul, automat noi scoatem toate aceste variabile din discuție, iar copilul nu mai are dezvoltarea potrivită vârstei.”

Recomandarea specialiștilor este ca accesul la ecrane să fie limitat și adaptat vârstei, pentru a preveni apariția dependenței.

Vă reamintim că Radio România derulează pe parcursul acestei luni campania națională ”Stai sigur pe net”, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban)