(AUDIO) Programul SAFE: Fonduri europene pentru drumuri și armată. Iașul vrea legături rapide cu A8

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 10:36

Conducerea Consiliului Județean Iași se va afla, săptămâna viitoare, la București pentru a încerca să introducă în programul european SAFE finanțările necesare pentru construirea bretelei de legătură dintre Aeroport și Spitalul Regional de Urgență cu viitoarea Autostradă A8.

Președintele forului județean, Costel Alexe, a mai spus că mai dorește obținerea unui consens politic în ceea ce privește șoseaua de centură a orașului Podul Iloaiei și artera care va face legătura între Capăt Dacia și Rond Uricani.

Costel Alexe: ”Cred că Guvernul României va găsi resursa financiară să sprijine construcția autostrăzii de la Moțca până la Prut și, evident, ne dorim să includem în acest program SAFE și parte din breteaua de legătură de la Autostrada 8, dinspre Golăiești, spre Aeroportul Iași, unitatea militară și, evident, Spitalul Regional de Urgență cu descărcare în C.A. Rosetti.”

Prin programul SAFE, al Uniunii Europene, României îi vor fi alocate aproape 16,7 miliarde de euro.

Fondurile sunt destinate atât modernizării infrastructurii feroviare și rutiere, cât și dezvoltării industriei militare.

Istoricul Florea Ioncioaia, conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a explicat, în emisiunea „Imperativ”, de la Radio Iași, importanța investiției în industria de armament: ”În ce privește înzestrarea militară, mulți români nu înțeleg de ce trebuie să cumpărăm armament, de ce trebuie să avem armată puternică în momentul ăsta, pentru că Rusia e departe. De ce să nu dăm bani pentru bursele copiilor, nu? Pentru afaceri, știu eu, spitale? Pentru că, până la urmă, apărarea este lucrul cel mai important. Uităm acest lucru și faptul că am unitat în Uniunea Europeană și faptul că a fost o perioadă de pace atât de lungă. Nu uităm totuși că, până la urmă, a avea o putere militară înseamnă să descurajezi. Dacă nu ai armată prin care să descurajezi agresiunea, nu vei avea stat, nu vei avea independență, suveranitate.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/Ioana Soreanu/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

