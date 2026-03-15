(AUDIO) Noi curse de la Aeroportul Iași spre destinațiile preferate ale turiștilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 martie 2026, 10:48

Vești bune pentru ieșenii care își planifică deja concediul de vară!

Aeroportul Internațional Iași pregătește noi zboruri către destinațiile preferate ale călătorilor, iar Grecia rămâne favorită.

Directorul general, Romeo Vatră, a declarat că se dorește conectarea directă a Iașului cu Atena și Salonic în perioada sezonului estival.

Romeo Vatră: Anul acesta avem două curse noi, Malpensa și Pisa, asigurate de către compania Wizz Air și, de asemenea, avem speranțe că vom avea alte curse în perioada de vară. Printre țările pe care le vizăm, cred că se detașează Grecia. Ne așteptăm, cât de curând, să avem legături asigurate în mod regulat cu Atena sau Salonic.

Pe lângă aceasta, aeroportul accelerează proiectele de infrastructură energetică. A început etapa de proiectare pentru cel de-al doilea parc fotovoltaic, o investiție impresionantă care se va întinde pe 5 hectare. Noul sistem va fi de patru ori mai mare decât cel actual, având o capacitate de 4,4 megawați și o unitate de stocare modernă. Odată finalizat acest proiect, Aeroportul Iași va atinge o independență energetică de aproximativ 90%, devenind unul dintre cele mai sustenabile noduri aeriene din regiune.

Romeo Vatră: Începem achiziția de proiectare și execuție pentru al doilea parc fotovoltaic, care sperăm ca anul viitor să fie finalizat și care să ne asigure economii importante la buget în ceea ce privește costul utilităților. Al doilea parc fotovoltaic are o suprafață de aproximativ 5 hectare, capacitatea lui va fi de 4,4 megawați. Ceea ce e important este că vom avea în acest proiect și o unitate de stocare de aproximativ 5 megawați, iar acest lucru va asigura pentru Aeroportul Iași o acoperire a aproape 90% din consumul nostru de energie electrică.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

