(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață

15 februarie 2026

Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iaşi, doctorul Raluca Neagu, a declarat că donatorul este o femeie în vârstă de 37 de ani, de la care s-au prelevat cordul, ficatul, plămânii şi rinichii.

Inima a fost trimisă cu un elicopter SMURD la Spitalul Judeţean Târgu Mureş, iar ficatul şi plămânii la clinici din Bucureşti.

Rinichii au rămas la Iaşi şi urmează să se facă transplantul renal la Spitalul „.C. I. Parhon”, a precizat Raluca Neagu.

Raluca Neagu: O donătoare de 37 de ani, de la care s-au prelevat cordul, ficatul, plămânii și rinichii. Cordul a fost trimis la Târgu Mureș cu un elicopter, iar ficatul și plămânii la București. Ficatul a fost trimis la București pentru a se face un split și a beneficia de transplant doi copii. Rinichii au rămas la Iași și urmează să se facă transplantul renal la spitalul ”Parhon”. Este al doilea donator în mai puțin de două săptămâni și este primul transplant pulmonar care se efectuează în România în ultimii doi ani.

(Radio Iași/ Constantin Mihai)

 

 

 

 

