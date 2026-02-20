(AUDIO) Mâine începe la Piatra Neamț cea mai mare competiție de robotică pentru licee din țară, etapa regională FIRST Tech Challenge România

Ascultă Radio România Iași Live
20 februarie 2026


La Piatra Neamț începe, mâine, 21 februarie, etapa regională a competiției FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică pentru licee din estul țării.

33 de echipe, peste 500 de elevi și 70 de mentori aduc în concurs, timp de două zile, 33 de roboți construiți după luni de muncă.

Sezonul actual celebrează un deceniu de la lansarea competiției în țara noastră, un proiect care a format mii de tineri pasionați de tehnologie, inginerie și inovație.

Câștigătorii etapei regionale vor avansa la faza națională, iar cele mai bune echipe vor reprezenta România la Campionatul Mondial FIRST din Houston, Statele Unite.

Mara Nohai, elevă în clasa a XI-a la Colegiul de Informatică din Piatra Neamț, membră a echipei de robotică ”Eu codez”, unul dintre organizatorii etapei regionale, a declarat că visul lor este să ajungă în competiția din SUA: ”E cea mai mare dorință a noastră. Ne dorim foarte mult să ajungem acolo, mai ales că anul trecut am fost foarte, foarte aproape, am avut niște rezultate excepționale. E un drum greu, un drum care se pare mult ca departe, dar pe măsură ce timpul trece și vezi că avansăm, mi se pare din ce în ce mai ușor și din ce în ce mai aproape de a ne îndeplini visul ca echipă.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Mara Nohai)

