(AUDIO) Campusul AGRITECH din Iași, aproape de finalizare: cel mai amplu proiect de învățământ dual din regiune, cu o investiție de peste 25 de milioane de euro

Campusul AGRITECH din Iași, aproape de finalizare: cel mai amplu proiect de învățământ dual din regiune, cu o investiție de peste 25 de milioane de euro

Publicat de Andreea Drilea, 19 februarie 2026, 12:58





La Iași, ar urma să fie finalizat, în vara acestui an, unul dintre cele importante proiecte educaționale din regiune, campusul AGRITECH, realizat în cadrul primului consorțiu național de învățământ dual.

Proiectul este coordonat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, și presupune construirea unui campus modern în zona Ezăreni – Valea Adâncă.

Investiția depășește 25 de milioane de euro, fondurile fiind asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Lucrările au început, efectiv, în urmă cu un an, iar în prezent majoritatea clădirilor sunt deja ridicate. Campusul va include laboratoare moderne, două cămine studențești, trei microferme pentru practică, o sală de sport și un teren exterior, toate dedicate sudenților din cele două universități precum și elevilor din liceele care fac parte din proiect.

Prof. dr. Denis Țopa, prorector al USV Iași, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că AGRITECH va deveni un pol regional de excelență în formarea practică a elevilor și studenților, pregătind specialiști adaptați cerințelor actuale ale pieței muncii: ”Alături de Universitatea Tehnică mai suntem parteneri cu cinci colegii, licee, trei din Iași, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi”, Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza”, Liceul Tehnologic Agricol ”Olga Sturdza” din Miroslava și două licee din Suceava și Târgu Neamț. Învățământul dual nu înseamnă doar școală în liceu sau universitate și practică în laboratoarele universităților ci înseamnă și practică în fermele partenerilor noștri sau care vor fi pe viitor parteneri cu noi.”

Termenul limită pentru finalizarea și recepționarea tuturor lucrărilor, echipamentelor și dotărilor este 31 iulie.

