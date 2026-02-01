(AUDIO) Acordurile UE–India și Mercosur, oportunitate pentru antreprenorii din estul României

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 11:25





Semnarea memorandumurilor comerciale cu India și țările din Mercosur deschide producătorilor din Uniunea Europeană șansa relansării economice.

Afirmația aparține directorului executiv al Confederației Patronale „Concordia”, Paul Aparaschivei, și a fost făcută la Iași în contextul inaugurării Centrului Regional „Concordia – Hub – Est”.

Din acest centru regional fac parte societăți comerciale și firme din cele 8 județe din Regiunea de Dezvoltare Nord – Est și din cele 5 județe din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est.

Paul Aparaschivei a mai arătat că acordurile amintite deschid posibilități pentru orice antreprenor din cele 13 județe din partea de răsărit a României: ”Semnarea oricărui acord comercial de către Uniunea Europeană este un pas necesar și este direcția esențială pe care Uniunea Europeană trebuie să o aibă în perioada următoare, în contextul în care vedem o fragmentare a alianțelor și a relațiilor comerciale tradiționale pe care noi, ca bloc economic, l-am avut. Și atunci, fie că vorbim de Mercosur, fie că vorbim de India, astfel de acorduri deschid posibilitatea oricărui antreprenor și oricărei companii din Uniune, implicit din România, să aibă acces, fără tarife suplimentare, la piețe uriașe.”

