Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Acordurile UE–India și Mercosur, oportunitate pentru antreprenorii din estul României

(AUDIO) Acordurile UE–India și Mercosur, oportunitate pentru antreprenorii din estul României

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 11:25


Semnarea memorandumurilor comerciale cu India și țările din Mercosur deschide producătorilor din Uniunea Europeană șansa relansării economice.

Afirmația aparține directorului executiv al Confederației Patronale „Concordia”, Paul Aparaschivei, și a fost făcută la Iași în contextul inaugurării Centrului Regional „Concordia – Hub – Est”. 

Din acest centru regional fac parte societăți comerciale și firme din cele 8 județe din Regiunea de Dezvoltare Nord – Est și din cele 5 județe din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est.

Paul Aparaschivei a mai arătat că acordurile amintite deschid posibilități pentru orice antreprenor din cele 13 județe din partea de răsărit a României: ”Semnarea oricărui acord comercial de către Uniunea Europeană este un pas necesar și este direcția esențială pe care Uniunea Europeană trebuie să o aibă în perioada următoare, în contextul în care vedem o fragmentare a alianțelor și a relațiilor comerciale tradiționale pe care noi, ca bloc economic, l-am avut. Și atunci, fie că vorbim de Mercosur, fie că vorbim de India, astfel de acorduri deschid posibilitatea oricărui antreprenor și oricărei companii din Uniune, implicit din România, să aibă acces, fără tarife suplimentare, la piețe uriașe.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Rezultate foarte slabe la simularea Evaluării Naționale în județul Iași
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 10:14

Rezultate foarte slabe la simularea Evaluării Naționale în județul Iași

La Simularea Examenului de Evaluare Națională, etapa județeană, în Iași, s-au consemnat, la Matematică, 590 de note sub 2.  Pe ansamblul...

Rezultate foarte slabe la simularea Evaluării Naționale în județul Iași
Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 08:50

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează că prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute până miercuri, pe 4...

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 08:42

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită

De duminică intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Ministrul sănătăţii,...

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită
Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 08:39

Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat

Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat. Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Fondului Forestier şi...

Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 08:32

Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească

Neplata primei zile de concediu medical loveşte direct într-o categorie vulnerabilă, dar responsabilă: pacienţii cronici care aleg să...

Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească
Prim plan duminică, 1 februarie 2026, 07:42

Republica Moldova s-a confruntat timp de cinci ore cu o pană de curent

Pana de curent din Republica Moldova a durat cinci ore. Linia prin care este importată energia electrică din România via Ucraina şi regiunea...

Republica Moldova s-a confruntat timp de cinci ore cu o pană de curent
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 21:46

A trecut la cele veșnice jurnalistul Stelian Ciocoiu, fost redactor Radio Iași

Jurnalistul Stelian Ciocoiu, care timp de decenii a realizat emisiuni economice și pentru sate la Radio Iași, a trecut la cele veșnice vineri, 30...

A trecut la cele veșnice jurnalistul Stelian Ciocoiu, fost redactor Radio Iași
Prim plan sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 10:30

METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 31-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România