Aproape 74.000 de infecţii respiratorii au fost diagnosticate într-o singură săptămână, dintre care 8.600 au fost cazuri de gripă

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 09:48

Aproape 74.000 de infecţii respiratorii au fost diagnosticate într-o singură săptămână, dintre care 8.600 au fost cazuri de gripă, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Nouă persoane au murit din cauza gripei în ultimele zile, iar numărul total al deceselor din acest sezon a ajuns la 20.

Numărul cazurilor de gripă este mai mic faţă de săptămână anterioră, dar de 1,5 ori mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă a sezonului precedent.

Medicii recomandă în continuare vaccinarea antigripală, în special celor cu risc crescut de boală severă, pentru prevenirea unor forme grave de boală. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

