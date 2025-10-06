Apar noi informaţii din ancheta legată de moartea violentă a copilului de trei ani din Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 08:08

Apar noi informaţii din ancheta legată de moartea violentă a copilului de trei ani din oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea.

Expertiza medico-legală a confirmat faptul că micuţul a fost ucis de câinii fără stăpân.

Între timp, Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu a deschis un dosar penal in rem în acest caz.

Trupul minorului a fost descoperit într-un canal într-o zonă în care sunt depozitate gunoaie necontrolat şi unde sunt foarte mulţi câini fără stăpâni.

Cu mai multe informaţii, corespondentul RRA Gabriel Sava: Vecinii familiei minorului atacat de câini spun că nu este pentru prima dată când animalele abandonate atacă atât copii, cât şi adulţi şi dau vina pe autorităţile locale pentru cele întâmplate.

-: Nimeni nu ia nicio măsură. Trăim într-o mizerie, câini foarte mulţi. Ne-am dus la primărie, a spus că a strâns câinii. Unde sunt câinii? Că nu putem să ne ducem cu un copil la şcoală.

-: Dar trage de noi, oameni mari. M-au fugărit 10 câini, era să mă rupă.

Primarul localităţii, Adrian Toderaşc, a declarat că societatea care se ocupă de gestionarea câinilor fără stăpân a preluat animale din Mărăşeşti chiar şi săptămâna trecută.

Adrian Toderaşc: Avem un contract de delegare a serviciului privind câinii fără stăpân. În zona respectivă încercaţi dumneavoastră să discutaţi cu cineva ca să luaţi un câine şi o să vedeţi după aia ce se poate întâmpla, că nu se pot lua decât cu poliţia.

Problema câinilor fără stăpân este una critică în cele mai multe dintre localităţile judeţului Vrancea.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)