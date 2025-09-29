Ascultă Radio România Iași Live
Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță proteste la începutul anului universitar

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 06:21

Studenții se pregătesc pentru un nou an universitar și să iasă în stradă. Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță pentru luni proteste la București și în mai multe orașe, la începutul anului academic.

Alianța afirmă că studenții din toată țara resimt efectele negative ale măsurilor de austeritate cuprinse în Legea 141 și că acestea afectează calitatea învățământului din România. Nemulțumirile lor sunt legate în principal de micșorarea fondului pentru burse cu 40% și de noile criterii de acordare a acestora.

-: Noi pierdem reducerea la transport, transportul feroviar și fondul de burse a fost limitat. O să fie mai puțini beneficiari, studenții de la taxă nu mai pot beneficia de bursă. Orice tai de la un student poate duce la abandon universitar.
-: Studenții nu au un venit. Nu sunt foarte multe obțiuni de internship, foarte greu se găsesc. O bursă ajută foarte mult, mai ales la mâncare, asta este necesar, poate pentru cărți.
-: Pentru studenți era un sprijin extraordinar, un fond care, practic, îi ajuta să se mențină la studii.
-: Țin foarte mult la tot ce ține de burse și până la urmă sunt drepturile unui student.

Proteste vor fi organizate la București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare.

Liderii studenților au cerut sprijinul sindicatelor din educație, elevilor și părinților în demersul lor.

