Al șaptelea copil infectat cu bacteria periculoasă contractată la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a decedat

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 12:23

Al șaptelea copil infectat cu bacteria periculoasă contractată la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a decedat.

Este vorba despre pacientul care fusese transferat la spitalul Grigore Alexandrescu din București. Oficialii spitalului bucureștean au precizat că era în stare gravă încă de la internare, cu disfuncție multiplă de organe.

Alți doi copii sunt în continuare internați la unitatea medicală din Iași.

Președintele Consiliul Județean, Costel Alexe, a anunțat astăzi că medicul Radu Constantin Luca ar urma să fie numit la șefia instituției medicale, iar fostul manager, Cătălina Ionescu, va trece pe funcția de director medical.

