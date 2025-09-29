(AUDIO) Președintele CJ Iași, Costel Alexe anunță numirea unui nou manager la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 12:00

Președintele Consiliul Județean, Costel Alexe, a anunțat astăzi o serie de schimbări, în urma tragediei în care au murit 6 copii infectați cu o bacterie periculoasă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”.

El a analizat astăzi situația managementului de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unitate medicală aflată în subordinea forului județean.

Costel Alexe a menționat că medicul Radu Constantin Luca ar urma să fie numit la șefia instituției medicale și a anunțat un plan privind schimbările ce vor avea loc din acest punct de vedere:

”Propunerea pentru managerul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iași este domnul medic primar Radu Constantin Luca, un medic cu experiență în cadrul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, evident rezident din 2007 aici, angajat în 2014. Până nu vom vedea care sunt concluziile, aș vrea să nu mă pronunț nici pe partea medicală și evident deciziile administrative să le luăm după. Doamna Cătălina Ionescu este astăzi managerul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, iar ulterior se vă întoarce în funcție de manager medical în cadrul acestui spital.

Reporter: Corpul de control al Ministerului Sănătății mai este în spital?

Costel Alexe: Evident, este și va rămâne în spital până practic ancheta va fi finalizată și vom avea cu toții un raport pe care, așa cum a fost discuția dumneavoastră cu ministrul Alexandru Rogobete, va fi făcută publică de către ministru.”

Ieri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut, din nou, într-o intervenție la un post de televiziune, schimbarea managerului Spitalului de Copii din Iași și a afirmat că va demite întreaga conducere a DSP Iași.

Alexandru Rogobete a dat asigurări că Ministerul Sănătății va desfășura o anchetă extinsă, ale cărei concluzii vor fi făcute publice.

