Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 11:02

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce anul acesta până la 8,5% din Produsul Intern Brut, de la nivelul record de 9,3% înregistrat anul trecut.

Într-o analiză publicată vineri, agenţia notează că, din cauza punctului ridicat de plecare, se aşteaptă ca în următorii ani deficitul bugetar să scadă doar până la 7% în 2026 şi 6,5% – în 2027.

Agenţia a revizuit în creştere prognoza de deficit în contextul în care măsurile fiscale suplimentare avute în vedere de guvern ar putea întâmpina dificultăţi în aplicare, pe fondul unei creşteri economice modeste şi al incertitudinii politice persistente.

Analiştii Fitch sunt de părere că reducerea deficitelor şi stabilizarea datoriei sunt condiţii cruciale pentru ridicarea perspectivei negative asociate ratingului de ţară BBB- atribuit României. (Rador/ FOTO agerpres/ arhiva)

Etichete:
Multe fete din România sunt expuse violenţei, abandonează şcoala devreme sau devin mame la vârste sub 15 ani
Naţional vineri, 10 octombrie 2025, 09:43

Multe fete din România sunt expuse violenţei, abandonează şcoala devreme sau devin mame la vârste sub 15 ani

Fetele din România se confruntă cu mai multe probleme grave: sunt expuse violenţei în număr mai mare decât media din Uniunea Europeană,...

Multe fete din România sunt expuse violenţei, abandonează şcoala devreme sau devin mame la vârste sub 15 ani
Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată săptămîna viitoare
Naţional vineri, 10 octombrie 2025, 08:25

Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată săptămîna viitoare

Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii, pe final de an, va fi modificată...

Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată săptămîna viitoare
România va activa, progresiv, începând din 12 octombrie, Sistemul European de Control Electronic la frontiera externă a spaţiului Schengen
Naţional vineri, 10 octombrie 2025, 08:16

România va activa, progresiv, începând din 12 octombrie, Sistemul European de Control Electronic la frontiera externă a spaţiului Schengen

România va activa, progresiv, începând de duminică, 12 octombrie, Sistemul European de Control Electronic la frontiera externă a spaţiului...

România va activa, progresiv, începând din 12 octombrie, Sistemul European de Control Electronic la frontiera externă a spaţiului Schengen
Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România
Naţional joi, 9 octombrie 2025, 09:42

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România

Preşedintele Nicuşor Dan va participa la ora 10:00 la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din...

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România
Naţional joi, 9 octombrie 2025, 09:35

Vaccinarea antigripală va începe oficial pe 15 octombrie

Vaccinarea antigripală va începe oficial pe 15 octombrie, iar autorităţile lucrează şi la extinderea posibilităţii de vaccinare în farmacii,...

Vaccinarea antigripală va începe oficial pe 15 octombrie
Naţional joi, 9 octombrie 2025, 07:30

CFR Călători suplimentează trenurile spre/dinspre Iaşi în perioada pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva

CFR Călători suplimentează trenurile spre şi dinspre Iaşi în perioada pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva, pentru a asigura accesul...

CFR Călători suplimentează trenurile spre/dinspre Iaşi în perioada pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva
Naţional miercuri, 8 octombrie 2025, 12:00

(UPDATE) CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor

UPDATE – CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor. Judecătorii constituţionali discută la această oră...

(UPDATE) CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor
Naţional marți, 7 octombrie 2025, 11:40

Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor

Autorităţile le recomandă oamenilor, în special celor care se află în zonele vizate de cod roşu de ploi abundente, să evite deplasările care...

Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor