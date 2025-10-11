Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 11:02

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce anul acesta până la 8,5% din Produsul Intern Brut, de la nivelul record de 9,3% înregistrat anul trecut.

Într-o analiză publicată vineri, agenţia notează că, din cauza punctului ridicat de plecare, se aşteaptă ca în următorii ani deficitul bugetar să scadă doar până la 7% în 2026 şi 6,5% – în 2027.

Agenţia a revizuit în creştere prognoza de deficit în contextul în care măsurile fiscale suplimentare avute în vedere de guvern ar putea întâmpina dificultăţi în aplicare, pe fondul unei creşteri economice modeste şi al incertitudinii politice persistente.

Analiştii Fitch sunt de părere că reducerea deficitelor şi stabilizarea datoriei sunt condiţii cruciale pentru ridicarea perspectivei negative asociate ratingului de ţară BBB- atribuit României. (Rador/ FOTO agerpres/ arhiva)