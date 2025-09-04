Ascultă Radio România Iași Live
A început şedinţa comună a Parlamentului pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 12:13

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, joi, în plen, pentru citirea celor patru moţiuni de cenzură depuse de grupurile parlamentare AUR, SOS România şi POT ca urmare a angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra a patru proiecte de lege.

Detalii de la reporterul RRA, Cătălin Purcaru: ”Prima moţiune de cenzură se referă la reformele din sănătate şi este intitulată „demisia guvernului Bolojan cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România”. A doua moţiune este intitulată „opriţi politizarea companiilor publice, opriţi bajocorirea proprietăţii statului”.

Guvernul mimează reforma, ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi răuvoitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţa profesionistă” este intitulată a treia moţiune de cenzură. Al patrulea demers al opoziţiei este intitulat „opriţi sărăcirea românilor, tăiaţi de la voi, nu de la ei” şi se referă la reformele propuse în domeniu fiscal.

Joi, cele patru documente vor fi doar citite în plenul parlamentului. Duminică sunt programate patru şedinţe consecutive ale plenului reunit al celor două camere pentru dezbaterile şi votul final asupra moţiunilor de cenzură.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

