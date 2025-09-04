A început şedinţa comună a Parlamentului pentru prezentarea moţiunilor de cenzură depuse de opoziţie

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 12:13

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, joi, în plen, pentru citirea celor patru moţiuni de cenzură depuse de grupurile parlamentare AUR, SOS România şi POT ca urmare a angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra a patru proiecte de lege.

Detalii de la reporterul RRA, Cătălin Purcaru: ”Prima moţiune de cenzură se referă la reformele din sănătate şi este intitulată „demisia guvernului Bolojan cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România”. A doua moţiune este intitulată „opriţi politizarea companiilor publice, opriţi bajocorirea proprietăţii statului”.