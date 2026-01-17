52 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 11:27
52 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore.
Dintre acestea, 16 au fost transportate la spital, iar o persoană a fost găsită decedată, a anunţat Dispeceratul Naţional Salvamont.
Au fost primite aproape 50 de apeluri prin care se solicita intervenţia echipelor specializate.
Cele mai multe au fost înregistrate pentru Salvamont, Sinaia, judeţul Braşov, Maramureş, Suceava şi Alba.
Salvamontiştii îi îndeamnă pe oameni să fie prudenţi şi responsabili atunci când practică sporturile de iarnă în zonele montane.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)