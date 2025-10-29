Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Moşteanu: Efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate; singura modificare este la Kogălniceanu

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 11:52

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat miercuri ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

‘Efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciţii. Erau cam 1.200 -1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian şi diverse trupe’, a spus Moşteanu.

Întrebat de jurnalişti dacă este un regres din punct de vedere al securităţii acest anunţ al retragerii militarilor americani, Moşteanu a răspuns: ‘Aş fi vrut să nu fie aşa’.

‘Fiecare ţară – cămaşa e întotdeauna mai aproape de corp decât haină – îşi stabileşte propria strategie. Aliaţii americani au anunţat de la începutul anului că se vor uita mai atent către Indo-Pacific, ţinând cont că Europa, în ultimii ani, a înţeles acest semnal de alarmă venit odată cu izbucnirea războiului din Ucraina şi a început să investească mai mult în propriile armate şi înzestrarea propriilor armate. Cum ar veni şi simplu spus – Europa a decis să-şi ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil, pe care îl aşteptam cu toţii şi, de aici încolo, va trebui să continuăm să investim în Armata Română’, a afirmat Moşteanu.

Răspunzând unei alte întrebări, ministrul a spus că a aflat luni de anunţul părţii americane.

De asemenea, el a anunţat că România nu îşi va schimba strategia de apărare.

‘În primul rând, alianţele sunt bune, avem o alianţă solidă. Această alianţă este cea mai mare forţă militară din lume şi acel articol 5 ne protejează pe fiecare dintre noi, membrii acestei alianţe. Ca să fie foarte clar, strategia unei ţări, strategia de apărare, nu se schimbă în funcţie de (…), poate dacă ai o armată de 1.000 de soldaţi – pot însemna schimbarea strategiei. Noi avem multe zeci de mii de militari în Armata Română. Aş fi vrut să rămână în continuare sau să vină mai mulţi. Vreau în continuare să avem mai mulţi militari ai aliaţilor în România. Dar asta nu va schimba strategia noastră. Strategia noastră de apărare este făcută împreună cu aliaţii. Nu suntem singuri, suntem parte din această alianţă şi asta vom face în continuare’, a adăugat ministrul Apărării. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

