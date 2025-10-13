INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 10:19

Rata anuală a inflaţiei în septembrie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a ajuns la 9,88 la sută, de la 9,85 de procente în august, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică.

Este a şasea lună de creştere consecutivă a acestui indicator.

În topul scumpirilor din ultimele 12 luni, pe primul loc se situează energia electrică, cu peste 69 la sută. Urmează fructele proaspete cu 32,4 la sută, transportul feroviar, produsele de igienă şi cosmetică şi categoria cacao şi cafea, cu creşteri medii de preţ de aproape 20 de procente fiecare.

În septembrie, faţă de luna precedentă, scumpiri mai importante s-au înregistrat în cazul serviciilor de reparaţii auto şi electronice, cu aproape 2 la sută, urmate de cele din categoria de consum cultural, cheltuieli cu învăţământul şi turismul şi unele produse alimentare – cu creşteri medii de câte 1,85 de procente.

