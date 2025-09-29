Incendiu hotel/ Prahova: A fost găsită a doua victimă carbonizată

29 septembrie 2025, 09:37 / actualizat: 29 septembrie 2025, 12:50

UPDATE – Incendiul izbucnit, luni, la un hotel din localitatea Tătărani, în urma căruia două femei au murit, a pornit, cel mai probabil, din cauza unui cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

‘La finalizarea intervenţiei, pompierii au stabilit că incendiul ar fi pornit, cel mai probabil, ca urmare a efectului termic al curentului electric (cablu electric defect sau neizolat corespunzător). Cazul rămâne în atenţia autorităţilor abilitate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului’, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Două femei de 21, respectiv 24 de ani au fost găsite carbonizate în urma acestui incendiu.

Surse apropiate anchetei au precizat, pentru AGERPRES, că cele două persoane date dispărute iniţial şi găsite carbonizate ar fi de origine nepaleză şi ar fi făcut parte din echipa care efectua lucrări la hotel pentru intrarea în legalitate. AGERPRES

UPDATE – O a doua victimă carbonizată a fost găsită de pompieri în urma incendiului care a cuprins, luni, un hotel din localitatea prahoveană Tătărani.

‘Incendiul a fost lichidat. A fost găsită şi cea de a doua victimă – carbonizată. Ambele victime sunt de sex feminin, de 21, respectiv 24 de ani’, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Surse apropiate anchetei au precizat, pentru AGERPRES, că cele două persoane date dispărute iniţial ar fi persoane de origine nepaleză care fac parte din echipa care efectua lucrări la hotel pentru intrarea în legalitate.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova a constatat, la data de 16 septembrie, că hotelul nu era echipat cu instalaţii de stingere a incendiilor şi nu avea instalaţii de detecţie şi iluminat. AGERPRES

UPDATE – O persoană a fost găsită carbonizată în hotelul din localitatea prahoveană Tătărani, care a fost cuprins, luni dimineaţă, de un incendiu violent.

‘În urma căutărilor efectuate, a fost găsită o primă victimă – carbonizată’, a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

O altă persoană este în continuare dispărută.

Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau 5 persoane, dintre care 3 s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutări pentru identificarea persoanelor dispărute, a informat anterior ISU Prahova.

Hotelul care a luat foc la Tătărani era închis de către ISU Prahova pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, au declarat, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei.

Potrivit acestora, hotelul a fost închis în data de 16 septembrie, s-a aplicat sigiliul ISU, iar pe 19 septembrie, reprezentanţii unităţii au cerut ridicarea acestuia pentru efectuarea de lucrări pentru a intra în legalitate.

Din primele date, cele două persoane care erau date dispărute sunt din echipa care efectua lucrări, au precizat sursele citate. AGERPRES

Cinci persoane se aflau în hotelul din Tătărani care a fost cuprins, luni dimineaţă, de un incendiu, pompierii efectuând la această oră căutări pentru identificarea a două persoane dispărute.

‘Pompierii continuă acţiunea de stingere a incendiului. Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutari pentru identificarea persoanelor dispărute’, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Focul este localizat.

Un incendiu violent a izbucnit, luni dimineaţă, la un hotel din comuna prahoveană Bărcăneşti, sat Tătărani, focul manifestându-se la nivelul acoperişului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, se efectuează acţiuni de recunoaştere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior.

‘Din primele informaţii primite până în acest moment, incendiul se manifestă la o clădire de regim P+1, pe o suprafaţă de aproximativ 500 mp, la nivelul acoperişului. De asemenea, se efectuează recunoaştere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior’, a transmis ISU.

La această oră, focul este localizat, iar misiunea este în dinamică. AGERPRES