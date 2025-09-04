Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 06:48

Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România. Costul pe oră a crescut în trimestrul al doilea din an cu puţin peste 1,5 la sută faţă de primele trei luni, dar raportat la aceeaşi perioadă din 2024, creşterea este de peste 10%, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Iulian Olescu relatează: Comparativ cu datele din trimestrul al doilea 2024, cele mai semnificative creşteri ale costului orar al forţei de muncă s-au regăsit în construcţii, peste 15%, alte activităţi de servicii, aproape 14,4%, respectiv în industria prelucrătoare, 13,44%.

Dragoş Cabat, analistul financiar: Costul orar al forţei de muncă a crescut cam în linie cu inflaţia, în condiţiile noului pachet legislativ introdus de guvern acum pentru a echilibra bugetul ţării. Probabil că vor fi unele limitări în creşterea costului cu forţa de muncă în sectorul public, iar în sectorul privat, acolo lucrurile sunt mult mai simple, se adaptează lucrurile foarte repede, dacă avem o creştere economică mică, aşa cum are România acum, de cele mai multe ori şi salariile stagnează.

Reporter: Pe termen mai lung, însă, costul orar al forţei de muncă va continua să crească în România, deoarece, dacă angajatorii vor dori să păstreze forţa de muncă în ţară, în sectorul privat, vor trebui să ofere pachete salariale şi de beneficii atractive pentru muncitorii români, sublinează Dragoş Cabat.

