Experţii trag un semnal de alarmă privind un nou val de tentative de fraudă online

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 11:06

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică a emis un nou avertisment legat de mesaje, link-urile şi documentele primite din surse necunoscute sau suspecte.

Experţii trag un semnal de alarmă privind un nou val de tentative de fraudă online care merg pe intimidare şi panică. Atacatorii expediază mesaje prin e-mail sau SMS, folosind abuziv identitatea vizuală a unor instituţii conscute, precum Interpol, Europol, Poliţia Română sau chiar ANAF.

Victimele sunt acuzate de acte extrem de grave, de la pedofilie până la pornografie pe internet şi se impune un termen de răspuns de doar 48 de ore pentru a pune presiune.

Experţii de la DNSC avertizează: nu răspundeţi acestor mesaje şi nu accesaţi link-urile ataşate.

Instituţiile statului nu folosesc astfel de metode de contact. Dacă aţi oferit deja date financiare, contactaţi imediat banca pentru blocarea cardului şi sunaţi la numărul de urgenţă 1911.

Rador/FOTO AI

