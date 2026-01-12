Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei

Avocatul Adrian Cuculis a anunţat luni că a depus un denunţ penal la Parchetul General, în care solicită să fie efectuate cercetări cu privire la dezvăluirile din reportajul Recorder şi acuzaţiile de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu.

În denunţ, avocatul Cuculis cere procurorilor să fie demarate cercetări în legătură cu două aspecte: apariţia în spaţiul public a documentarului ‘Recorder’, prin care s-au prezentat elemente ce ţin de infracţiuni de corupţie, conexe corupţiei, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei şi altele, şi apariţia pe site-ul pressone.ro a unui material intitulat ‘Doctoratul plagiat al ministrului Justiţiei. 140 pagini cu conţinut copiat în teza lui Radu Marinescu’, semnat de jurnalista Emilia Şercan.

‘Având în vedere faptul că Justiţia este una dintre puterile statului român, ţinând seama şi de prevederile legii profesiei de avocat, jurământul depus şi constatarea că în spaţiul public cele două materiale au apărut la scurt timp între ele, văzând că, deşi faptele prezentate în materialul Recorder sunt de natură să ducă la suspiciunea rezonabilă că au fost săvârşite o serie largă de infracţiuni, cât şi faptul că materialul depus pe site-ul online pressone.ro a fost publicat concomitent cu momentul declanşării procedurii de numire a conducerii parchetelor mari din Romania, că în acest moment Parchetul General nu a dispus efectuarea unor verificări/deschideri de dosare penale, în raport de art. 290 Cod procedură penală, înţelegem să formulăm prezentul denunţ’, se arată în documentul publicat de Adrian Cuculis.

Potrivi acestuia, sintagma ‘acapararea Justiţiei’, folosită în materialul Recorder, descrie de obicei acuzaţii grave de natură sistemică, cum

ar fi: încercarea de preluare/control politic asupra instanţelor şi parchetelor, numiri abuzive în funcţii-cheie din Justiţie, modificări legislative care ar submina independenţa Justiţiei, presiuni sistematice asupra magistraţilor, instrumentalizarea disciplinară/penală împotriva judecătorilor/procurorilor ‘incomozi’.

‘Având în vedere că, în legătură cu anularea alegerilor din 2024, există dosare penale instrumentate de către Parchetul General, trimise în judecată în camera preliminară, bazate la rândul lor pe sesizări din oficiu şi care intră tot sub umbrela ‘Justiţia acaparată’, suntem convinşi că, prin decelarea elementelor de natură penală prezentate în cadrul materialului de notorietate Recorder – ‘Justiţie acaparată’, Parchetul General, prin procurorii instrumentatori, pot veni cu o soluţie judiciară clară şi valabilă ‘Erga omnes’, pentru a aduce, dacă este cazul, linişte în rândul populaţiei României şi încredere în actul de Justiţie sau, din contră, vinovaţi, pe care să-i defere Justiţiei’, argumentează avocatul.

În legătură cu apariţia articolului pe site-ul pressone.ro, prin care este prezentată parţial teza de doctorat a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, la o distanţă de doar trei zile de la momentul de la care a fost declanşată procedura de numire a şefilor de parchete, Cuculis se întreabă dacă şi aici se poate aplica sintagma ‘acapararea Justiţiei’.

Jurnalista Emilia Şercan a publicat luni pe site-ul Pressone.ro un articol în care susţine că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat.

Conform analizei pressone.ro, cel puţin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul ‘Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil’ conţin text copiat din alţi autori, mai exact 140 de pagini dintre cele 247 ale lucrării.

‘Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru. Cea mai mare parte a conţinutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situaţii calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar şi până la 25 de pagini consecutive’, susţine Emilia Şercan.

(AGERPRES/FOTO – pagina de Facebook a PICCJ)