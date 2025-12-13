Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 13 decembrie 2025, 09:32

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat, în săptămâna pe care o încheiem, peste 2.000 de amenzi, în valoare de aproape 15 milioane de lei, în urma controlelor efectate la peste 1.700 de operatori economici din ţară.

Printre neregulile constatate se numără comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depăşită sau depreciată calitativ, neconcordanţe între ţara de origine indicată pe eticheta de la raft şi cea înscrisă pe ambalajul produsului, produse de panificaţie şi brutărie cu diferenţe de gramaj şi nerespectarea condiţiilor de depozitare recomandate de producător. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

