România fost invitată să devină oficial membru al Consiliului Pentru Pace

Publicat de Andreea Drilea, 19 ianuarie 2026, 08:15 / actualizat: 19 ianuarie 2026, 9:16

România a fost invitată să devină oficial membru al Consiliului pentru Pace, printr-o scrisoare adresată de preşedintele american, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan – a anunţat duminică Administraţia Prezidenţială.

Consiliul pentru Pace este un organism internaţional care urmează să fie înfiinţat de liderul american şi prezidat personal de acesta, alături de alţi şefi de state şi guverne, cu scopul de a supraveghea şi administra procesul de pace din Fâşia Gaza.

Ulterior, mandatul acestui for ar urma să fie extins şi pentru alte zone fierbinţi ale globului, precum Ucraina şi Venezuela, potrivit presei internaţionale. Liderii mondiali au reacţionat cu prudenţă la invitaţiile în acest Consiliu al Păcii, întrucât se tem că ar putea submina autoritatea Naţiunilor Unite.

Rador