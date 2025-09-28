Ascultă Radio România Iași Live
Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 10:58

Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei şi a unor state ale Uniunii Europene, a declarat, duminică, preşedintele Maia Sandu.

Lidera de la Chişinău susţine că, dacă va prelua puterea din Republica Moldova, puterea de la Kremlin ar putea lansa de aici drone împotriva statelor membre ale Uniunii Europene.

‘Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să poată folosi Moldova împotriva Ucrainei, dar şi împotriva unor state ale Uniunii Europene, pentru că aici ar putea să instruiască oameni pe care se-i trimită pentru tot felul de acţiuni ilegale în statele Uniunii Europene, ar putea să lanseze de aici drone, aşa cum face astăzi din Belarus înspre statele Uniunii Europene. Cunoaştem că Rusia poate face mult rău şi îşi doreşte să controleze Republica Moldova pentru ca să ne folosească împotriva altor state’, a afirmat Sandu.

Referindu-se la forţele militare pe care Rusia le are în Transnistria, Maia Sandu a spus: ‘Ştim că avem o vulnerabilitate mare care se numeşte regiunea Transnistreană, ştim că avem acolo trupe ruse care staţionează ilegal de decenii, ştim că există armament în această regiune şi bineînţeles că în aceste condiţii există riscuri de destabilizare’. AGERPRES/FOTO Facebook Maia Sandu

