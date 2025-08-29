O turistă din România s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach din Bulgaria
Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 11:10
O turistă din România, în vârstă de 58 de ani, s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach, informează poliţa bulgară.
Incidentul s-a petrecut pe 28 august, în jurul orei 11:00. Corpul neînsufleţit al femeii a fost transportat pentru autopsie, la secţia de Medicină Legală a Spitalului Regional din Burgas.
În acest caz, a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanţelor incidentului.
Rador