Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » O turistă din România s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach din Bulgaria

O turistă din România s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach din Bulgaria

O turistă din România s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach din Bulgaria

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 11:10

O turistă din România, în vârstă de 58 de ani, s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach, informează poliţa bulgară.

Incidentul s-a petrecut pe 28 august, în jurul orei 11:00. Corpul neînsufleţit al femeii a fost transportat pentru autopsie, la secţia de Medicină Legală a Spitalului Regional din Burgas.

În acest caz, a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanţelor incidentului. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Sute de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan
Internaţional joi, 28 august 2025, 11:43

Sute de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan

Sezonul musonic devastator din Pakistan a adus numărul total de morţi la 805 la nivel naţional, după ce cel puţin 15 persoane şi-au pierdut...

Sute de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan
Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’
Internaţional joi, 28 august 2025, 06:56

Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’

Toţi membrii Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, cu excepţia Statelor Unite, au declarat miercuri că foametea din Gaza este o...

Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’
(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 19:57

(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei

UPDATE, ora 18:40 –  Astăzi, când Republica Moldova aniversează 34 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică,...

(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei
SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 19:54

SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul

O şcoală catolică din oraşul american Minneapolis din Minnesota a fost scena unui atac armat miercuri, a anunţat guvernatorul acestui stat din...

SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 13:44

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei merg la Chişinău pentru a sprijini parcursul european al Republicii Moldova

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei merg azi la Chişinău, la invitaţia preşedintei Maia Sandu, pentru a sprijini parcursul european al...

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei merg la Chişinău pentru a sprijini parcursul european al Republicii Moldova
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 12:02

UE: Astăzi, Republica Moldova îşi sărbătoreşte libertatea şi dreptul de a decide singură asupra viitorului său

Uniunea Europeană a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova, cu ocazia Zilei Independenţei, reafirmând sprijinul ferm pentru parcursul...

UE: Astăzi, Republica Moldova îşi sărbătoreşte libertatea şi dreptul de a decide singură asupra viitorului său
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 05:46

Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk, aşteptaţi la Chişinău, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk sunt aşteptaţi astăzi la Chişinău, cu...

Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk, aşteptaţi la Chişinău, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS
Internaţional marți, 26 august 2025, 20:22

Nivelul de alertă pentru traficul aerian a fost redus după ce erupţia vulcanului Etna a scăzut în intensitate

UPDATE – Muntele Etna, vulcanul celebru şi extrem de activ de pe insula mediteraneeană Sicilia, a intrat din nou într-o fază de acalmie...

Nivelul de alertă pentru traficul aerian a fost redus după ce erupţia vulcanului Etna a scăzut în intensitate