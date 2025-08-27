Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk, aşteptaţi la Chişinău, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 05:46 / actualizat: 27 august 2025, 7:25

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk sunt aşteptaţi astăzi la Chişinău, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de când Republica Moldova şi-a proclamat independenţa faţă de Uniunea Sovietică.

De la Radio Chişinău, relatează Eva Fruntaşu. Reporter: Cei trei oficiali europeni vin la Chişinău la invitaţia preşedintelui Maia Sandu. În după-amiaza zilei, împreună cu Maia Sandu, vor face declaraţii de presă şi li se vor adresa cetăţenilor în Piaţa Marii Adunări Naţionale din centrul Chişinăului, unde vor avea loc festivităţi consacrate Zilei independenţei Republicii Moldova. Vizita preşedintelui francez, a cancelarului german şi a premierului polonez la Chişinău are loc într-un context geopolitic complicat. În scurt timp, pe 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare decisive pentru cursul european al statului. Pe acest fundal, presiunile Rusiei asupra Chişinăului au crescut constant în ultimele luni, atestându-se o ingerinţă fără precedent a Kremlinului în procesele electorale din Republica Moldova, în încercarea de a împiedica aderarea ţării la Uniunea Europeană.

Rador/FOTO wikipedia