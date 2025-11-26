Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) De la tribuna Parlamentului European, șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen: „o pace justă și durabilă înseamnă garanții de securitate reale pentru Ucraina și Europa”

În sesiune plenară a Parlamentului European de la Strasbourg, astăzi, a avut loc o dezbatere în care s-au regăsit poziționările executivului european privind planul propus și implicarea Uniunii pentru o pace justă și durabilă în Ucraina.
În discursul său, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a punctat patru elemente care constituie priorități în ceea ce privește încetarea războiului pe care îl duce Rusia în Ucraina.

Prima prioritate este ca orice acord să asigure o pace justă și durabilă. De asemenea, acesta ar trebui să garanteze securitatea reală a Ucrainei și a Europei. Ca națiune suverană, nu pot exista restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei care ar face țara vulnerabilă la viitoare atacuri.
A doua prioritate este menținerea suveranității Ucrainei. Prin urmare, trebuie să fim clari că nu poate exista o împărțire unilaterală a unei națiuni europene suverane și că frontierele nu pot fi modificate prin forță.
A treia prioritate este asigurarea nevoilor financiare ale Ucrainei. În absența unei intenții reale a Rusiei de a se angaja în negocieri de pace, este clar că trebuie să sprijinim Ucraina pentru a se apăra. Și acest lucru începe prin asigurarea mijloacelor financiare necesare. În acest sens, noi, Comisia, am prezentat un document cu opțiuni. Acesta include o opțiune privind imobilizarea activelor rusești. Următorul pas este ca Comisia să fie pregătită să prezinte un text juridic.
A patra prioritate este că, indiferent de forma pe care o va avea un viitor tratat de pace, este clar că o mare parte din punerea în aplicare va reveni Uniunii Europene și partenerilor NATO. Fie că este vorba de garanții de securitate sau de sancțiuni, de finanțarea reconstrucției Ucrainei, de integrarea în piața unică sau de aderarea la UE, un principiu a fost acceptat. Nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO.

De precizat că dezbaterea din Parlamentul European, deși nu era inițial programată, a fost introdusă pe ordinea de zi, pe fondul discuțiilor privind noul plan de pace pentru Ucraina. După dezbaterea de astăzi cu participarea președintei Comisiei Europene, mâine, 27 noiembrie, este prevăzut votul eurodeputaților pentru rezoluția pe care o propune Parlamentul European.

